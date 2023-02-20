Gaziantep'te korku dolu gece! Depremin şiddetini gözler önüne seren yeni video hızla yayıldı... “Ortalık yıkıldı”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Türkiye’nin güneyini yerle bir eden depremlere ait bir depremzedenin cep telefonundan çektiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İNSANLAR KAÇARAK UZAKLAŞTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde deprem anında evlerinden koşarak kaçan insanları kaydeden bir depremzede büyük bir panikle dua okumaya başladı. Evlerden gelen sarsıntı seslerine eklenen insanların çığlıkları ve kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye videoya yansıdı. O anları kaydeden depremzede ise, “Ortalık yıkıldı. Acaba bizimkiler nasıl?” diyerek kendi kendisiyle konuşmaya başladı.