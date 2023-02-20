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  4. Gaziantep'te korku dolu gece! Depremin şiddetini gözler önüne seren yeni video hızla yayıldı... “Ortalık yıkıldı”

Gaziantep'te korku dolu gece! Depremin şiddetini gözler önüne seren yeni video hızla yayıldı... “Ortalık yıkıldı”

20.02.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili de etkiledi. Sabah saatlerinde depremin yaşandığı saniyeleri cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir depremzede afetin şiddetini gözler önüne serdi. Sokakta çığlıklar atarak kaçan insanların yer aldığı videoda korku dolu anlar yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Türkiye’nin güneyini yerle bir eden depremlere ait bir depremzedenin cep telefonundan çektiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İNSANLAR KAÇARAK UZAKLAŞTI

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde deprem anında evlerinden koşarak kaçan insanları kaydeden bir depremzede büyük bir panikle dua okumaya başladı. Evlerden gelen sarsıntı seslerine eklenen insanların çığlıkları ve kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye videoya yansıdı. O anları kaydeden depremzede ise, “Ortalık yıkıldı. Acaba bizimkiler nasıl?” diyerek kendi kendisiyle konuşmaya başladı.

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