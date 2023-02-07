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  4. Binaların yıkılma anı havadan böyle görüntülendi! Deprem anı saniye saniye kaydedildi... “Yerle bir olmuş”

Binaların yıkılma anı havadan böyle görüntülendi! Deprem anı saniye saniye kaydedildi... “Yerle bir olmuş”

07.02.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin etkileri devam ediyor. Artçı depremler yaşanırken tüm Türkiye’nin gözünün kulağının çevrildiği bölgeden yasa boğan görüntüler gelmeye devam ediyor. Artçıların etkisiyle yıkılan binaların gösterildiği bir video sosyal medyada paylaşıldı ve bölgeye daha fazla yardım istenildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabah 04:17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilde hissedildi. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da binalar yıkılırken bölgede en büyüğü 6.6 olmak üzere pek çok artçı deprem meydana geldi. Saatler 13.14’ü gösterdiğinde ise Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde bir deprem panik yarattı. 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar artçı depremlerle zor dakikalar yaşamaya devam etti. Hatay’da 7.6 büyüklüğündeki ve beraberindeki artçı depremlerin yaşandığı anlarda havadan yapılan bir çekim gündem olmayı başardı.

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TOZ BULUTU YÜKSELDİ

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Hatay’dan çekilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Yüksek bir noktadan kaydedilen görüntülerde binaların yıkım anları gösterildi. Toz bulutunun yükseldiği anları gösteren videoya, “Gelen video! Antakya yerle bir olmuş” notunu eklendi.

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