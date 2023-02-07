Binaların yıkılma anı havadan böyle görüntülendi! Deprem anı saniye saniye kaydedildi... “Yerle bir olmuş”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabah 04:17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilde hissedildi. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da binalar yıkılırken bölgede en büyüğü 6.6 olmak üzere pek çok artçı deprem meydana geldi. Saatler 13.14’ü gösterdiğinde ise Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde bir deprem panik yarattı. 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar artçı depremlerle zor dakikalar yaşamaya devam etti. Hatay’da 7.6 büyüklüğündeki ve beraberindeki artçı depremlerin yaşandığı anlarda havadan yapılan bir çekim gündem olmayı başardı.

TOZ BULUTU YÜKSELDİ

Hatay’dan çekilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Yüksek bir noktadan kaydedilen görüntülerde binaların yıkım anları gösterildi. Toz bulutunun yükseldiği anları gösteren videoya, “Gelen video! Antakya yerle bir olmuş” notunu eklendi.