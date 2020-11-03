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Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 01:12 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Adana yönüne hareket halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Narlı mevkisinde şarampole devrildi.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ KAZA

Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sağanağın etkili olduğu bölgede, kazadan kısa bir süre sonra başka bir yolcu otobüsü de bariyerleri yıkarak orta refüje çıktı.

Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. Kazalar nedeniyle TAG Otoyolu'ndaki ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. (AA)

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