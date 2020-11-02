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İzmir'deki depremde kaç kişi öldü ve yaralandı? Depremle ilgili son dakika gelişmeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 07:14 | Son Güncelleme

İzmir'de, 6.6'lık deprem sonrası can kaybı ve yaralı sayısı artıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İzmir depreminde 79 vatandaşın hayatını kaybettiği, 962 vatandaşın yaralandığı belirtilirken, 219 kişinin tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi. İşte İzmir'deki deprem sonrası yaşanan tüm gelişmeler...

İzmir'deki depremde kaç kişi öldü ve yaralandı? Depremle ilgili son dakika gelişmeleri

İzmir depremiyle ilgili son dakika haberleri geliyor... Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu.

15 SANİYE SÜRDÜ

İzmir ve çevresi 30 Ekim saat 14.51'de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıklanırken deprem 15 saniye sürdü.

Depremin ardından yıkılan 17 evde kurtarma çalışmaları başlarken, mucize ve acı dolu haberler peş peşe gelmeye devam ediyor.

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79 CAN KAYBI, 962 YARALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 79'a yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.

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Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219'unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.

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1120 ARTÇI MEYDANA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 07.00 itibarıyla depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 1120 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

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Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "8 binanın enkazında çalışmalar devam ediyor. AFAD, UMKE ve diğer görevli ekiplerimiz, şu ana kadar 104 insanın hayatını kurtardı. Henüz ulaşılamayan kişiler, belki de kurtarılması hâlâ mümkün hayatlar var. Arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Umudumuz hayattan yana." ifadelerini kullandı.

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GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULUYOR

İzmir'deki acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla geçici barınma merkezleri kurulduğu ifade edilen açıklamada, bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 545 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edildiği bilgisi verildi.

CADIR

Açıklamada, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Ege Üniversitesi Kampüs Alanı, İzmir Bornova Eskişehir Stadı ve Buca Hipodromu'nda toplam 1040 çadırın kurulumunun tamamlandığı, 1430 çadırın ise kurulum aşamasında olduğu belirtildi.

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