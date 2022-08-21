HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep Valisi Gül "Yeni görüntüler ortaya çıktı" diyerek paylaştı! İşte birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekilen o video

Gaziantep Valisi Gül "Yeni görüntüler ortaya çıktı" diyerek paylaştı! İşte birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekilen o video

21.08.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Valisi Davut Gül, tüm Türkiye'yi yasa boğan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'teki kaza ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımda yeni görüntülerin ortaya çıktığı belirten Vali Gül, söz konusu videonun birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekildiğini ve emniyet dubalarının yan tarafta açık şekilde göründüğünü aktardı. İşte kahreden kazayla ilgili tüm detaylar ve Vali Gül'ün açıklamaları...

Gaziantep Valisi Gül "Yeni görüntüler ortaya çıktı" diyerek paylaştı! İşte birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekilen o video

Türkiye, dün Gaziantep'te, ardından Mardin'de meydana gelen kahreden kazalarla sarsıldı. Yeni geçen saat yeni gelişmelerin yaşandığı trafik kazalarına ilişkin son olarak Gaziantep Valisi Davut Gül yeni bir paylaşım yaptı. Vali Gül paylaşımında Gaziantep'teki kazaya ilişkin "Yeni görüntüler ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

k2

"YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI"

Gaziantep'teki kazadan 20 dakika önce çekildiği belirtilen videoyu paylaşan Gaziantep Valisi Davut Gül paylaşımında "Gaziantep-Nizip otoyolundaki kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Birinci kazadan sonra,ikinci kazadan önce çekildiği anlaşılan görüntülerde; kurtarma ekipleri emniyet şeridinde bekliyor ve emniyet dubaları yan tarafta açık şekilde görünüyor. Gündüz gözüyle üç şeritli yol…" ifadelerini kullandı.

k3

GAZİANTEP'TEKİ KAZA NASIL OLMUŞTU?

Gaziantep-Nizip otoyolunun 18’inci kilometresinde dün saat 11.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrilmişti. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Bu sırada Şanlıurfa’ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de kazayı görünce durup olay yerine gitmişti. Ekiplerin kurtarma çalışması sürerken, kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafede yolcu otobüsü devrilmişti. Yan yatan otobüs sürüklenerek itfaiye aracı ile ambulans ve bu sırada bölgede bulunan ekipler ile vatandaşlara çarpmıştı. Korkunç kazada 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

k4

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı... 3 tutuklamaTürkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı... 3 tutuklama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6'lı masa 6. kez toplandı! Altı muhalefet partisinin genel başkanlarından 'ortak cumhurbaşkanı adayı' mesajı6'lı masa 6. kez toplandı! Altı muhalefet partisinin genel başkanlarından 'ortak cumhurbaşkanı adayı' mesajı
Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otobüs sabıkalı çıktıGaziantep'te katliam gibi kaza! Otobüs sabıkalı çıktı
Hakimle sevgili çıkmıştı! Yeni skandal: Yazışmalar ortaya çıktıHakimle sevgili çıkmıştı! Yeni skandal: Yazışmalar ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kazalarla ilgili Bakan Soylu'dan yeni açıklama

Kazalarla ilgili Bakan Soylu'dan yeni açıklama

Sahil şeridi doldu taştı! Beldeye girişler kapatıldı

Sahil şeridi doldu taştı! Beldeye girişler kapatıldı

Survivor Ayşe'nin yatak pozu takipçilerini kızdırdı

Survivor Ayşe'nin yatak pozu takipçilerini kızdırdı

Akaryakıtta yeni zam haberi!

Akaryakıtta yeni zam haberi!

Kan donduran olay! Dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu

Kan donduran olay! Dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!

İlginizi Çekebilir

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.