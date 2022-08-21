Gaziantep Valisi Gül "Yeni görüntüler ortaya çıktı" diyerek paylaştı! İşte birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekilen o video

Türkiye, dün Gaziantep'te, ardından Mardin'de meydana gelen kahreden kazalarla sarsıldı. Yeni geçen saat yeni gelişmelerin yaşandığı trafik kazalarına ilişkin son olarak Gaziantep Valisi Davut Gül yeni bir paylaşım yaptı. Vali Gül paylaşımında Gaziantep'teki kazaya ilişkin "Yeni görüntüler ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

"YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI"

Gaziantep'teki kazadan 20 dakika önce çekildiği belirtilen videoyu paylaşan Gaziantep Valisi Davut Gül paylaşımında "Gaziantep-Nizip otoyolundaki kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Birinci kazadan sonra,ikinci kazadan önce çekildiği anlaşılan görüntülerde; kurtarma ekipleri emniyet şeridinde bekliyor ve emniyet dubaları yan tarafta açık şekilde görünüyor. Gündüz gözüyle üç şeritli yol…" ifadelerini kullandı.

Gaziantep-Nizip otoyolundaki kazada yeni görüntüler ortaya çıktı.



Birinci kazadan sonra,ikinci kazadan önce çekildiği anlaşılan görüntülerde;

kurtarma ekipleri emniyet şeridinde bekliyor ve emniyet dubaları yan tarafta açık şekilde görünüyor.



Gündüz gözüyle üç şeritli yol… pic.twitter.com/wikXekgqfq — Davut GÜL (@gul_davut) August 21, 2022

GAZİANTEP'TEKİ KAZA NASIL OLMUŞTU?

Gaziantep-Nizip otoyolunun 18’inci kilometresinde dün saat 11.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrilmişti. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Bu sırada Şanlıurfa’ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de kazayı görünce durup olay yerine gitmişti. Ekiplerin kurtarma çalışması sürerken, kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafede yolcu otobüsü devrilmişti. Yan yatan otobüs sürüklenerek itfaiye aracı ile ambulans ve bu sırada bölgede bulunan ekipler ile vatandaşlara çarpmıştı. Korkunç kazada 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.



