MAGAZİN
  4. Gaziantep ve Şanlıurfa'da kültür-sanat

Gaziantep ve Şanlıurfa'da kültür-sanat

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

Gaziantep ve Şanlıurfa'da kültür-sanat

GAZİANTEP/ŞANLIURFA (AA) - Gaziantep'te "Emlakçıyı Beklerken" adlı oyun, Şanlıurfa'da ise "Arkadaşım Olur musun" isimli çocuk oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

Epizot Görsel Sanatlar tarafından sahnelenecek, İrfan Kangı'nın yazıp yönettiği "Emlakçıyı Beklerken" oyununda Yasemin Yalçın, Cenk Tunalı, Ecmel İs, Eylül İlbey, Kahraman Sivri, Melek Şahin, Orçun Kaptan, Sertaç Akkaya, Ziya Kürküt ve İlyas İlbey rol alıyor.

Düzenbaz bir emlakçı olan Ferruh Yapar'ın başından geçen olayların anlatıldığı oyun, 12 Ocak Pazar günü saat 20.00'de Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde izlenebilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da 11 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te "Arkadaşım Olur musun'' adlı çocuk oyununu Şair Nabi Kültür Merkezi'nde beğeniye sunacak.

Ekip, aynı gün ve yerde saat 20.00'de de "Duvarların Ötesinde" adlı oyunu izleyiciyle buluşturacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanıKocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanı
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları! Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi fragmanı (Rogue One: A Star Wars Story)Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları! Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi fragmanı (Rogue One: A Star Wars Story)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep, şanlıurfa, tiyatro,

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Trump göreve çağırmıştı! NATO'dan hamle geldi!

Trump göreve çağırmıştı! NATO'dan hamle geldi!

Bakan Selçuk da isyan etti: Vicdanı yaralar!

Bakan Selçuk da isyan etti: Vicdanı yaralar!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 bin 200 parçanın birbirine geçirilmesi ile yapılan minber tarihe ışık tutuyor

2 bin 200 parçanın birbirine geçirilmesi ile yapılan minber tarihe ışık tutuyor

Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyorlar

Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyorlar

Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanı

Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanı

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları! Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi fragmanı (Rogue One: A Star Wars Story)

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları! Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi fragmanı (Rogue One: A Star Wars Story)

Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filminin oyuncuları kim, konusu ne? Ayla fragman

Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filminin oyuncuları kim, konusu ne? Ayla fragman

KKTC'de 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası düzenlenecek

KKTC'de 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası düzenlenecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.