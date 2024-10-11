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  4. Gebze'de korkunç görüntüler! Onlarca köpek ve kedi telef edilip, çöp kutusuna atılmış... Poşetlerden iğne çıktı

Gebze'de korkunç görüntüler! Onlarca köpek ve kedi telef edilip, çöp kutusuna atılmış... Poşetlerden iğne çıktı

11.10.2024 12:23
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11.10.2024 12:23
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Gebze'de, onlarca kedi ve köpeğin cansız bedenlerinin Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nin önündeki çöp kutusunda bulunduğu iddia edilmişti. Olay yerindeki hayvanserverler o anları gözyaşları içinde kayıt altına alırken, bazı poşetlerin içinde iğnelerin olması dikkatlerden kaçmadı. Kayıtlarda bir kişinin, "Daha yeni öldürülmüş ilaçları içinde, bilerek ve isteyerek öldürüyor. Hala kasılıyor" dediği duyuldu.

Sokak hayvanları düzenlemesi hala tartışmalı konulardan biri olarak gündemdeki yerini koruyor. Hayvanseverler duruma tepkilerini göstermeye devam ederken, Gebze'de dikkat çeken bir olay yaşandı.

ONLARCA HAYVAN TELEF EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

İddialara göre Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nin orada bulunan çöp kutularının içinde telef edilmiş kedi ve köpekler bulundu.

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POŞET İÇİNDEKİ İĞNELER DİKKATLERDEN KAÇMADI

Olayın yaşandığı bölgeye giden hayvanseverler, karşılaştıkları manzarayı kayıt altına aldı. Görüntülerde hayvanların cansız bedenlerinin siyah bir poşet içinde olduğu görüldü. Bazı poşetlerin içinde ise iğne olması dikkatlerden kaçmadı.

"YENİ ÖLDÜRÜLMÜŞ, İLAÇLARI İÇİNDE"

Kayıtlarda bir kişinin, "İlaçla öldürülmüş, hayvan hala hareket ediyor, hala kasılıyor. Gel kendin gör. Daha yeni öldürülmüş ilaçları içinde, bilerek ve isteyerek öldürüyor" ifadelerini kullandığı duyuldu. Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in de bölgede olduğu ve savcı gelene kadar orada beklediği aktarıldı.

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kedi köpek sokak hayvanları
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