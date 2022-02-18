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  4. Geççek şarkısına yorum yağıyor! Selda Bağcan "Nihayet kükredin" dedi

Geççek şarkısına yorum yağıyor! Selda Bağcan "Nihayet kükredin" dedi

18.02.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan'ın YouTube üzerinden yayımladığı "Geççek" isimli şarkı birkaç saat içinde 3 milyona yakın kişi tarafından izlenirken sosyal medyada da gündem oldu. Tarkan'a milletvekillerinden şarkıcılara onlarca yorum geldi. Selda Bağcan ise gündem olan Tarkan'a "Nihayet kükredin" dedi.

Geççek şarkısına yorum yağıyor! Selda Bağcan "Nihayet kükredin" dedi

Tarkan uzun süre sonra Geççek şarkısını yayınladı, şarkı yayınlanır yayınlanmaz büyük ses getirdi. YouTube üzerinden yayınlanan "Geççek" isimli şarkıya ait video klip birkaç saat içinde 3 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Komedyen Ata Demirer, "Hayırlı olsun starım" yorumunu yaparken, müzisyen Onur Akın, "Hayırlı uğurlu olsun "Gitçek" Tarkan'cığım, bence de gitçek" ifadelerini kullandı.

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Müzisyen Selda Bağcan da Twitter'da "Helalsin TARKAN! Nihayet kükredin" paylaşımını yaptı.

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