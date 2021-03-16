Saçlarınızı sık sık at kuyruğu toplarsanız sağlığınızı nasıl etkiler?

Saç modelleri denildiğinde birçok kişinin aklına ilk olarak at kuyruğu gelir. En kolay ve pratik saç modellerinden biri olan at kuyruğu özel davetlerde hatta evde pijamayla dizi izlerken bile kadınların kurtarıcısı oluyor. Ancak uzmanlar saçlarınızı saçınızı at kuyruğu toplama sıklığına dikkat çekiyor. Sebebi ise at kuyruğunun sağlığımız üzerinde çeşitli etkilere sahip olmasıdır. İşte saçlarınızı düzenli olarak sıkı bir şekilde toplamanın sağlığınız üzerindeki etkileri…
Saçlar acıya duyarlı olmasa da saç derisinin altında gerginlikle birlikte tetiklenen sinirler bulunuyor. Dolayısıyla at kuyruklu saç, baş ağrılarının artmasına neden olabilir. Hatta gizlenen migren ataklarını dahi gün yüzüne çıkartabilir.
Saçlarınızın sıkı bir şekilde toplanması, kafa derisinin de ağrımasına neden olur. Kafa derisinde yaşanan bu ağrı ve acıyı, genellikle saçların gevşetilmesinden sonra fark edilir. Hassas bir cilt yapısına sahipseniz saç derinizi korumak için farklı saç modellerine yönelebilirsiniz.
Kafa derisi özellikle gür saç sahibi olanlar için sanıldığından daha fazla yükü sırtlar. Kafa derisinde yaşanan bu gerginliğe bağlı olarak ortaya çıkan ağrı boyun ve sırt bölgesine de yayılır. Kronik olarak boyun ve sırt ağrısı şikayetleri olanların at kuyruğu modelinden vazgeçmesi tavsiye edilir.
Sıkı bir şekilde at kuyruğu yapmak, cildinizi gerdiği için elastikiyetinin kaybolmasına neden olabilir. Bu durum da zaman içerisinde olduğunuzdan daha yaşlı gözükmenize yol açabilir.
Saçları uzun süreli olarak at kuyruğuyla toplamak teller arasında sürtünme ve gerilmeye neden olur. Yaşanan bu gerilme ve sürtünme ise karışık, düğümlenmiş saçları da beraberinde getirir.
Saç telleri oldukça nazik ve kırılgan bir yapıdadır. Dolayısıyla sıkı bir at kuyruğu yapıldığında ortaya çıkan gerilim, saç tellerinin kopmasına ve kırılmasına neden olabilir. Hele ki at kuyruğuyla uyumayı tercih ediyorsanız saç sağlığınız için bu uygulamadan hemen vazgeçmelisiniz.
Saçkıran, saç çizgisi boyunca belirli bir alanda saçların dökülmesine neden olan bir rahatsızlıktır. Tetikleyici faktörlerden biri de saçlara gerilim uygulanmasıdır. Eğer saçlarınızı sık sık at kuyruğu yapıyorsanız bu gerilim, saçkıran olma riskinizi arttırabilir.
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