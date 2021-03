Saçlarınızı sık sık at kuyruğu toplarsanız sağlığınızı nasıl etkiler?

Saç modelleri denildiğinde birçok kişinin aklına ilk olarak at kuyruğu gelir. En kolay ve pratik saç modellerinden biri olan at kuyruğu özel davetlerde hatta evde pijamayla dizi izlerken bile kadınların kurtarıcısı oluyor. Ancak uzmanlar saçlarınızı saçınızı at kuyruğu toplama sıklığına dikkat çekiyor. Sebebi ise at kuyruğunun sağlığımız üzerinde çeşitli etkilere sahip olmasıdır. İşte saçlarınızı düzenli olarak sıkı bir şekilde toplamanın sağlığınız üzerindeki etkileri…

MİGREN ATAKLARINI TETİKLEYEBİLİR

Saçlar acıya duyarlı olmasa da saç derisinin altında gerginlikle birlikte tetiklenen sinirler bulunuyor. Dolayısıyla at kuyruklu saç, baş ağrılarının artmasına neden olabilir. Hatta gizlenen migren ataklarını dahi gün yüzüne çıkartabilir.

SAÇ DERİSİNİN GERİLMESİNE NEDEN OLABİLİR

Saçlarınızın sıkı bir şekilde toplanması, kafa derisinin de ağrımasına neden olur. Kafa derisinde yaşanan bu ağrı ve acıyı, genellikle saçların gevşetilmesinden sonra fark edilir. Hassas bir cilt yapısına sahipseniz saç derinizi korumak için farklı saç modellerine yönelebilirsiniz.

SIRT AĞRILARI MEYDANA GELEBİLİR

Kafa derisi özellikle gür saç sahibi olanlar için sanıldığından daha fazla yükü sırtlar. Kafa derisinde yaşanan bu gerginliğe bağlı olarak ortaya çıkan ağrı boyun ve sırt bölgesine de yayılır. Kronik olarak boyun ve sırt ağrısı şikayetleri olanların at kuyruğu modelinden vazgeçmesi tavsiye edilir.