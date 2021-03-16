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Saçlarınızı sık sık at kuyruğu toplarsanız sağlığınızı nasıl etkiler?

Seray Üstün Seray Üstün 16.03.2021 15:07 | Son Güncelleme:
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Saçlarınızı sık sık at kuyruğu toplarsanız sağlığınızı nasıl etkiler?

Saçlarını at kuyruğu yapmak kadınların en sık tercih ettiği modellerden biridir. Hem pratik hem de kullanışlı olması bu modeli oldukça popüler hale getirmiştir. Üstelik farklı şekillerde kullanarak spor ve şık kombinlerin tamamlayıcı haline gelebilmektedir. Ancak sık sık at kuyruğu yapmanın sağlığınız üzerinde etkisi olduğunu biliyor muydunuz?

Saç modelleri denildiğinde birçok kişinin aklına ilk olarak at kuyruğu gelir. En kolay ve pratik saç modellerinden biri olan at kuyruğu özel davetlerde hatta evde pijamayla dizi izlerken bile kadınların kurtarıcısı oluyor. Ancak uzmanlar saçlarınızı saçınızı at kuyruğu toplama sıklığına dikkat çekiyor. Sebebi ise at kuyruğunun sağlığımız üzerinde çeşitli etkilere sahip olmasıdır. İşte saçlarınızı düzenli olarak sıkı bir şekilde toplamanın sağlığınız üzerindeki etkileri…

MİGREN ATAKLARINI TETİKLEYEBİLİR

1

Saçlar acıya duyarlı olmasa da saç derisinin altında gerginlikle birlikte tetiklenen sinirler bulunuyor. Dolayısıyla at kuyruklu saç, baş ağrılarının artmasına neden olabilir. Hatta gizlenen migren ataklarını dahi gün yüzüne çıkartabilir.

SAÇ DERİSİNİN GERİLMESİNE NEDEN OLABİLİR

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Saçlarınızın sıkı bir şekilde toplanması, kafa derisinin de ağrımasına neden olur. Kafa derisinde yaşanan bu ağrı ve acıyı, genellikle saçların gevşetilmesinden sonra fark edilir. Hassas bir cilt yapısına sahipseniz saç derinizi korumak için farklı saç modellerine yönelebilirsiniz.

SIRT AĞRILARI MEYDANA GELEBİLİR

3

Kafa derisi özellikle gür saç sahibi olanlar için sanıldığından daha fazla yükü sırtlar. Kafa derisinde yaşanan bu gerginliğe bağlı olarak ortaya çıkan ağrı boyun ve sırt bölgesine de yayılır. Kronik olarak boyun ve sırt ağrısı şikayetleri olanların at kuyruğu modelinden vazgeçmesi tavsiye edilir.

YÜZ DERİSİ GERİLEBİLİR

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Sıkı bir şekilde at kuyruğu yapmak, cildinizi gerdiği için elastikiyetinin kaybolmasına neden olabilir. Bu durum da zaman içerisinde olduğunuzdan daha yaşlı gözükmenize yol açabilir.

SAÇLARIN DOLAŞMASINA NEDEN OLABİLİR

elektrik

Saçları uzun süreli olarak at kuyruğuyla toplamak teller arasında sürtünme ve gerilmeye neden olur. Yaşanan bu gerilme ve sürtünme ise karışık, düğümlenmiş saçları da beraberinde getirir.

SAÇ KIRILMALARINA YOL AÇAR

kırık

Saç telleri oldukça nazik ve kırılgan bir yapıdadır. Dolayısıyla sıkı bir at kuyruğu yapıldığında ortaya çıkan gerilim, saç tellerinin kopmasına ve kırılmasına neden olabilir. Hele ki at kuyruğuyla uyumayı tercih ediyorsanız saç sağlığınız için bu uygulamadan hemen vazgeçmelisiniz.

SAÇKIRAN RİSKİNİ ARTTIRIR

saçkıran

Saçkıran, saç çizgisi boyunca belirli bir alanda saçların dökülmesine neden olan bir rahatsızlıktır. Tetikleyici faktörlerden biri de saçlara gerilim uygulanmasıdır. Eğer saçlarınızı sık sık at kuyruğu yapıyorsanız bu gerilim, saçkıran olma riskinizi arttırabilir.

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Anahtar Kelimeler:
saç modelleri
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