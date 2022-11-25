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  4. Gecenin Ucunda'nın Macide'si Neslihan Atagül göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı! Ünlü isimler alev yağdırdı

Gecenin Ucunda'nın Macide'si Neslihan Atagül göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı! Ünlü isimler alev yağdırdı

25.11.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gecenin Ucunda dizisiyle ekrana dönen ünlü oyuncu Neslihan Atagül, dekolteli tarzıyla beğeni topladı. Paylaşımına ''İyi geceler'' notunu düşen Neslihan Atagül'e ünlü isimlerden yorum yağdı.

Gecenin Ucunda'nın Macide'si Neslihan Atagül göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı! Ünlü isimler alev yağdırdı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Neslihan Atagül, siyahlar içindeki pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Neslihan Atagül göğüs dekolteli paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu! Ünlüler övmeye doyamadı

Bestemsu Özdemir, Didem Soydan, Tuba Ünsal gibi isimler, Neslihan Atagül'ün paylaşımına alev emojili yorumlar yağdırdı.

Neslihan Atagül göğüs dekolteli paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu! Ünlüler övmeye doyamadı

Neslihan Atagül göğüs dekolteli paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu! Ünlüler övmeye doyamadı

Sefirin Kızı dizisinden ayrılarak sevenlerini üzen Neslihan Atagül, şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde 'Macide' karakterine hayat veriyor.

Gecenin Ucunda'nın yıldızı Neslihan Atagül göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Yaprak Dökümü'nde başlayan oyunculuk kariyerini Fatih Harbiye, Kara Sevda gibi yapımlarla taçlandıran güzel oyuncu, meslektaşı Kadir Doğulu ile yaptığı evlilikle de adından söz ettiriyor.

Gecenin Ucunda'nın yıldızı Neslihan Atagül göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Rus bir anne ve Türk bir babanın kızı olan Neslihan Atagül, doğal güzelliğiyle beğeni topluyor.

Gecenin Ucunda'nın yıldızı Neslihan Atagül göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Gecenin Ucunda'nın yıldızı Neslihan Atagül göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı! Ünlü isimler yorum yağdırdı


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