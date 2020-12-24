Geforce Now ne anlama gelir? Nasıl kullanılır?

Dünyada ve ülkemizde Geforce Now kullanımı oldukça yaygındır. Oyuncular için yeni bir dönemin başlangıcı sayılan Geforce oyun servis sağlayıcısı ile yüzlerce oyun hiçbir bilgisayar donanımına ihtiyaç duyulmadan oynanır. Büyük bir yenilik kazandıran Geforce Now oyun servisini detaylarıyla derledik. İşte her yönüyle Geforce Now oyun servisi sağlayıcısı! Geforce Now Oyun Servisi Milyonlarca oyunsever Geforce Now nedir nasıl kullanılır sorusuna cevap arayarak donanım gereksinimleri yüzünden merakla takip ettiği oyunları nasıl oynayabileceğini araştırır. Geforce Now teknolojisi donanım sorunu yaşayan oyuncuların derdine çare bularak hayalleri gerçekleştirmek için tasarlanır. Geforce Now, Nvidia’nın geliştirdiği üyelik sistemiyle çalışan bir oyun sağlayıcı sistemidir. Hiçbir bilgisayar donanıma ihtiyaç bırakmayan bu sistem üzerinden yüzlerce oyun üyelik açılarak uygun bir ücret karşılığında oynanabilir. Bunun için üyelik sırasında Geforce Now kodu kullanıcılara verilir. Bu kod üzerinden sisteme giriş yapılır ve sistem üzerinde bulunan birbirinden eğlenceli oyunlar deneyim edilebilir.

Geforce Now Nasıl Çalışır? Sistem için gerekli üyelik formu doldurulup kod alındıktan sonra Geforce Now platformuna bağlantı gerçekleşir. Bağlantı Nvidia’nın Almanya’da bulunan bilgisayarıyla entegre olur. Bu sayede oyunlar için ek bir donanım gereksinimine ihtiyaç kalmaz. Oyun sırasında ekran kartının işlemci türüne göre profesyonel oyunlar için ihtiyaç duyulan tüm donanım ve yazılım ürünleri Nvidia’nın bilgisayarlarından karşılanır. Tek bir üyelik satın alınarak oyun için ekstra bir ücret ödemek zorunda kalmazsınız. Steam gibi daha birçok platform elinizin altında olur. Bu sayede oyun yelpazesi oldukça genişler. Kendinize en uygun oyunları kategoriden kolayca tercih edebilir ve heyecan dolu maceralara başlayabilirsiniz. Sisteme bağlantı gerçekleştikten sonra istediğiniz oyun için indirme yapmadan kolayca erişim fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu özellik sayesinde bilgisayarınız depo alanını doldurmadan kasma veya takılma sorunu olmadan özgür bir deneyim yaşayabilirsiniz. Yalnızca geliştirme aşamasında olan online oyunlar için Geforce Now sistemi henüz bir açıklama yapmamıştır. Bu teknoloji hakkında günümüzde halen online oyunların gereksinimleri hakkında araştırmalar yapılır.

Geforce Now Görüntü Kalitesini Nasıl Etkiler? Bilindiği üzere Geforce oyun servis sağlayıcısı herhangi bir donanım gereksinimi duymadan oyunları oynayabilmenize yardımcı olur. Yani sizin cihazlarında ekran kartının maksimum performansı oyun sırasında alacağınız görüntü kalitesini etkiler. Ekran üzerinde herhangi bir değişim yaratmayan Geforce Now teknolojisi sistem gereksinimleri yüzünden indiremediğiniz veya açamadığınız oyunları oynayabilmeniz için geliştirilir. İster masaüstü ister dizüstü tüm cihazlarında oyunları indirmek zorunda kalmadan mevcut teknoloji ile oyunları kolayca deneyimlemenize yardımcı olan Geforce Now, gecikme süresini tek oyunculu oyunlarda minimum seviyede tutarak pürüzsüz bir oyun keyfi yaratır. Geforce Now Üyelik Ücretleri Ne Kadar? İlk etapta sistemin nasıl çalıştığını öğrenmek için ücretsiz deneme sürümünü kullanabilirsiniz. Daha sonra belli bir ücret karşılığında aylık abone olarak sistemi kusursuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Ücretsiz hesabınızı kolayca oluşturarak sistemi test edebilirsiniz. Değişken olmakla birlikte dolar kuruna göre farklılaşan aylık ücretler herkesin ödeyebileceği miktarlarda belirlenir. Bu sayede oyunseverlerin hepsine hizmet sağlanabilir.

Ücretsiz deneme sürümünde ilk 3 ay herhangi bir ödeme yapmanız gerekmez. Hatta beğenmediğiniz takdirde oluşturduğunuz ücretsiz aboneliği iptal edebilirsiniz. Ücretsiz üyelikte oyunculara sağlanan 1 saat oyun hakkında ve sistem hakkında fikir sahibi olmanıza yeter. Günlük 1 saat olarak verilen bu hak sisteme giriş çıkış yaptığınız zaman oyunda kaldığınız yerden başlamanıza fırsat sunar. Bu sayede oyun için 1 saatten fazla süren bir deneyim yaşayabilirsiniz. Geforce Now İçin İnternet Kotası Ne Olmalı? Oyunseverlerin bildiği üzere hemen her oyun için ister yükleme işlemlerinde ister online oyunlarda oldukça fazla internet kotasına ihtiyaç duyulur. Geforce Now için de bir o kadar internet kotasına gereksinim duymanız çok normal. Kotalı bir internet kullanıcıysanız Geforce Now oyun sağlayıcısını kullanmak riskli olabilir. Geforce Now, ortalama 1 saatlik oyun için neredeyse 4 veya 12 GB internet gereksinimi duyabilir. Bu sebeple bu sistemi kullanacaksınız internet paketinizi güncellemeniz veya değiştirmeniz gerekebilir. Deneme süresinde oynamak istediğiniz oyunu 1 saat deneyimledikten sonra sistemin ayarları üzerinden saatlik ortalama ne kadar internet harcadığınızı kolayca gözlemleyebilirsiniz. Bu sayede kendi kotanızı bilir ve buna göre bir internet paketi tercih edebilirsiniz.