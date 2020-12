Geforce Now ne anlama gelir? Nasıl kullanılır?

Dünyada ve ülkemizde Geforce Now kullanımı oldukça yaygındır. Oyuncular için yeni bir dönemin başlangıcı sayılan Geforce oyun servis sağlayıcısı ile yüzlerce oyun hiçbir bilgisayar donanımına ihtiyaç duyulmadan oynanır. Büyük bir yenilik kazandıran Geforce Now oyun servisini detaylarıyla derledik. İşte her yönüyle Geforce Now oyun servisi sağlayıcısı!

Geforce Now Oyun Servisi

Milyonlarca oyunsever Geforce Now nedir nasıl kullanılır sorusuna cevap arayarak donanım gereksinimleri yüzünden merakla takip ettiği oyunları nasıl oynayabileceğini araştırır. Geforce Now teknolojisi donanım sorunu yaşayan oyuncuların derdine çare bularak hayalleri gerçekleştirmek için tasarlanır.

Geforce Now, Nvidia’nın geliştirdiği üyelik sistemiyle çalışan bir oyun sağlayıcı sistemidir. Hiçbir bilgisayar donanıma ihtiyaç bırakmayan bu sistem üzerinden yüzlerce oyun üyelik açılarak uygun bir ücret karşılığında oynanabilir. Bunun için üyelik sırasında Geforce Now kodu kullanıcılara verilir. Bu kod üzerinden sisteme giriş yapılır ve sistem üzerinde bulunan birbirinden eğlenceli oyunlar deneyim edilebilir.