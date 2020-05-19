Gel Dese Aşk yeni bölüm ne zaman? Gel Dese Aşk için sezon finali kararı

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Ertan Saban ve Öykü Gürman’ın yer aldığı Gel Dese Aşk, son olarak 29 Mart günü 4. bölümüyle ekrana gelmişti. Koronavirüs nedeniyle çekimleri durdurulan dizinin takipçileri tarafından çekimlerin ne zaman başlayacağı ve yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı ise merak ediliyordu.

GEL DESE AŞK 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs salgının ardında Gel Dese Aşk'ın çekimleri bir süre daha devam etmişti. Ancak Erkan Petekkaya’nın paylaştığı setten bir video sonrasında büyük eleştiri ve tepki gelince Gel Dese Aşk dizisi de mecburen ara vermek durumunda kalmıştı.

Gel Dese Aşk için sezon finali kararı alındı. Dizinin 2. sezon çekimlerinin Temmuz ayında başlanması bekleniyor. Temmuz ortalarında sette buluşacak olan ekip, yeni sezon için çalışmalar yapacak. Ağustos ayının son haftasında da dizinin yanında olması bekleniyor.



Gel Dese Aşk dizisi yeni bölümleriyle Ağustos'ta ATV'de!