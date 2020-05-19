MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Gel Dese Aşk yeni bölüm ne zaman? Gel Dese Aşk için sezon finali kararı

Gel Dese Aşk yeni bölüm ne zaman? Gel Dese Aşk için sezon finali kararı

DİZİ HABERLERİ  | 19.05.2020 23:39 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ın çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Hayranları Gel Dese Aşk'ın yeni bölümünü merakla beklerken, sevilen dizi için sürpriz bir karar alındı.

Gel Dese Aşk yeni bölüm ne zaman? Gel Dese Aşk için sezon finali kararı

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Ertan Saban ve Öykü Gürman’ın yer aldığı Gel Dese Aşk, son olarak 29 Mart günü 4. bölümüyle ekrana gelmişti. Koronavirüs nedeniyle çekimleri durdurulan dizinin takipçileri tarafından çekimlerin ne zaman başlayacağı ve yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı ise merak ediliyordu.

GEL DESE AŞK 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs salgının ardında Gel Dese Aşk'ın çekimleri bir süre daha devam etmişti. Ancak Erkan Petekkaya’nın paylaştığı setten bir video sonrasında büyük eleştiri ve tepki gelince Gel Dese Aşk dizisi de mecburen ara vermek durumunda kalmıştı.

gel dese aşk 2

Gel Dese Aşk için sezon finali kararı alındı. Dizinin 2. sezon çekimlerinin Temmuz ayında başlanması bekleniyor. Temmuz ortalarında sette buluşacak olan ekip, yeni sezon için çalışmalar yapacak. Ağustos ayının son haftasında da dizinin yanında olması bekleniyor.

gel dese aşk 3
Gel Dese Aşk dizisi yeni bölümleriyle Ağustos'ta ATV'de!

<br><div data-size="fluid" data-lazy="true" id="mynetads/28687765/mynet/genel/multiplex_1"></div>
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor! Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor!
Kadir Doğulu'nun hayranlarına kötü haber!Kadir Doğulu'nun hayranlarına kötü haber!
'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu 'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Canlı yayında uyardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran görüntü

Canlı yayında uyardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran görüntü

TRT Haber'de tepki çeken '19 Mayıs' hatası

TRT Haber'de tepki çeken '19 Mayıs' hatası

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Neden vakaların büyük bölümünü evde kalanlar oluşturuyor?

Neden vakaların büyük bölümünü evde kalanlar oluşturuyor?

Sosyal medyadan duyurdu! Bakan Albayrak'tan 3 müjde

Sosyal medyadan duyurdu! Bakan Albayrak'tan 3 müjde

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ekrana böyle veda etti! Flaş ayrılık!

Ekrana böyle veda etti! Flaş ayrılık!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Aşk 101’in Işık’ı İpek Filiz Yazıcı kimdir?

Aşk 101’in Işık’ı İpek Filiz Yazıcı kimdir?

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuruluş Osman 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey hürriyet mücadelesini başlatıyor: O diyarlarda hilalleri gördüm

Kuruluş Osman'da hürriyet mücadelesi başlıyor!

Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Ay ve Güneş için flaş karar!

Kadir Doğulu'nun hayranlarına kötü haber!

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın setteki koronavirüs önlemleri anlattı!

Yönetmen kızınca nikahı öne aldı! 'Ekip otelde kalıyor'

Arka Sokaklar oyuncusu Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu? Hüsnü Çoban koronavirüsten öldü mü?

Hüsnü Çoban diziden ayrılıyor mu?

Payitaht Abdülhamid dizisi için flaş karar!

Koronavirüs arası vermişlerdi! Flaş karar

Alef dizisine yeni oyuncu

Alef dizisine yeni oyuncu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.