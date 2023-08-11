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  4. Gelen telefondaki sözlere öyle inandı ki... Bankada '50 bin TL' ısrarı! Polisler müdahale edince...

Gelen telefondaki sözlere öyle inandı ki... Bankada '50 bin TL' ısrarı! Polisler müdahale edince...

11.08.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde banka şubesine gelerek panikle acilen bir yere para göndermek istediğini söyleyen bir yaşlı adamın durumundan şüphelenen banka görevlileri, yaşlı adamın dolandırılmak üzere olduğunu anlayınca durumu izah etmeye çalışsalar da ikna edemediler. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin ikna ettiği yaşlı adam ve eşi ifade için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gelen telefondaki sözlere öyle inandı ki... Bankada '50 bin TL' ısrarı! Polisler müdahale edince...

Olay Orhangazi’de öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kendisini avukat olarak arayan bir şahıs, Y.T. (73) isimli yaşlı adamın ilaç siparişi verdiğini ve kargosunu almayıp geri iade ettiğini ve kendilerinin zarara uğratıldığını belirterek, verecekleri hesaba 156 bin TL yatırmalarını istedi.

YAŞLI ADAM PANİKLE BANKA ŞUBESİNE GİTTİ

Kendisini avukat olarak tanıtan şahıs yaşlı adamın parayı bugün ödemesi halinde 50 bin TL olarak tahsil edebileceklerini söyleyince yaşlı adam panikle banka şubesine koştu.

BANKA GÖREVLİLERİ İKNA EDEMEDİ, POLİS EKİPLERİ İKNA ETTİ

Öğlen paydosunda panikle bankaya gelen Y.T.’nin durumundan şüphelenen banka görevlileri yaşlı adamla konuştuklarında adamın dolandırılmak üzere olduğunu anladı ve kendisini ikna etmeye çalıştı. Yaşlı adam ısrarla parayı yatırmak istediğini belirtince banka görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri bankaya gelerek yaşlı adamla konuşup arayanların dolandırıcı olduklarını ifade edip şahsı ikna etti. Y.T ve eşi daha sonra ifade vermek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa dolandırıcı

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