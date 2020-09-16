Geleneksel Osmanlı tatlısı katmer lezzetiyle damak çatlatıyor

Gaziantep’te, Osmanlı Devleti’nden kalma bir lezzet olarak bilinen, kentte yerli ve yabancı turistlerin vazgeçemediği ‘Katmer’in hikayesi dikkat çekiyor. Günümüzde hafifliği ve lezzetiyle ünü ülke sınırlarını aşan katmer, geçmiş zamanlarda kentte yeni evlenen çiftlerin mutlu ve tatlı bir yaşam sürmeleri için ilk gün kahvaltısı olarak sofralarda yerini alırmış.

Günümüzde ise günün hemen hemen her saati tüketilebilen, lezzetiyle damaklarda iz bırakan katmer, hem tarihiyle hem hafifliğiyle insanların tercih sebebi oluyor. İçeriğinde Antep fıstığı, şeker, sade yağ, sahan kaymağı ve süt kaymağı bulunan katmer, kısa sürede hazırlanıp çabuk pişmesiyle rağbet görüyor.

TATLI BİR HAYATIN SIRRI GAZİANTEP KATMERİ'NDE

Gaziantep Katmeri’nin hikayesini anlatan ve eskiden bir gelenek olarak sofralardaki yerini aldığını vurgulayan katmer ustası Ahmet Çadır, “Katmer, Gaziantep’te Osmanlı Devleti zamanında kahvaltıda yenen yöresel bir tatlıymış. Daha önceleri de Gaziantepliler, sabah uyandığında güne katmerle başlarlarmış ve daha zinde, daha kuvvetli olmak için katmer yerlermiş. Ama katmerin daha değişik bir hikayesi var. Eskiden kentte, özellikle yeni evli çiftlerin evlerine, evlendikleri ilk günün sabahı katmer gönderilirmiş. Yeni evli çiftler de ilk kahvaltılarını katmerle yaparlarmış. Bu yeni hayata tatlı yiyerek başlayıp tatlı bir yaşam sürmeleri anlamını taşıyormuş. Yani mutlu ve tatlı yaşamın sırrı Gaziantep katmerindeymiş ama günümüzde artık her öğün yenilebilen dünyaca ünlü bir tatlı halini aldı” dedi.