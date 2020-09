Geleneksel Osmanlı tatlısı katmer lezzetiyle damak çatlatıyor

ÇOK HAFİF VE ÇOK LEZZETLİ

Katmerin içerisindeki doğal ürünlerle hem çok lezzetli hem de çok hafif bir tatlı olduğunu da vurgulayan Çadır, “Katmerin içerisinde Antep fıstığı, sade yağ, sahan kaymağı ve süt kaymağı var. Bu nedenle çok hafif ve lezzetli bir tatlıdır. Ayrıca tamamıyla bir enerji deposudur. Bağışıklığı kuvvetlendirir. O yüzden herkesi Gaziantep katmeri yemeye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINA GÖNDERECEĞİZ

Gaziantep katmerini Türkiye’nin her noktasın şoklayıp gönderdiklerini ve bu yönde daha kapsamlı çalışmalar yaptıklarını da belirten Ahmet Çadır, “Gaziantep katmeri Türkiye’nin her yerinden rağbet görüyor. O yüzden biz de katmeri Türkiye’nin her yerine şoklayıp gönderiyoruz. Orada insanlar aldıktan sonra pişirip yiyebiliyor. Bu yönde daha kapsamlı bir çalışmamız var. Gaziantep katmerini Türkiye’nin her yerine gönderebileceğimiz daha büyük bir tesis hazırlıyoruz. O bitince her noktaya kolaylıkla Gaziantep katmeri gönderebileceğiz” şeklinde konuştu.

MEŞHUR KATMERİNİ YEMEYE GELDİK

Gaziantep’e Hatay’dan gezmeye geldiklerini söyleyen yerli bir turist ise katmerin ününü çok duyduğu ve tatmadan gitmek istemediğini söyleyerek, “Gaziantep’in meşhur katmerini yemeğe geldik. Katmer çok lezzetli ve hafif bir tatlı diyebilirim. Hatta tatlı olarak Gaziantep Hatay’ın bir tık önünde. Özellikle katmer çok güzel ve çok lezzetli” diye konuştu.

(İHA)