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  4. Gelin 23, damat 63 yaşında! Aralarında 40 yaş fark olan çiftin evliliği tepki çekti

Gelin 23, damat 63 yaşında! Aralarında 40 yaş fark olan çiftin evliliği tepki çekti

16.11.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Maria Eduarda Dias, kendisinden 40 yaş büyük radyo DJ'i Nixon Motta ile evlendiğini duyurdu ancak aralarındaki yaş farkı tepkilere neden oldu. Birbirlerine aşık olduğunu ve aralarında özel bir bağ bulunduğunu ifade eden çift gelen tepkilerin sonrasında ilişkilerini gerçek aşk olarak tanımladı.

Gelin 23, damat 63 yaşında! Aralarında 40 yaş fark olan çiftin evliliği tepki çekti

23 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Maria Eduarda Dias henüz 16 yaşındayken kendisinden 40 yaş büyük olan radyo DJ'i Nixon Motta ile sevgili oldu. Çevredekilerin kendisini eleştirdiğini ifade eden Dias, gerçek aşkı herkese göstermek için ilişkilerini Tiktok paylaşımlarıyla ilan etmeye karar verdi. Brezilya’da yaşayan çift bu kez de sosyal medyadan eleştiri oklarının hedefi oldu.

“HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM”

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Sosyal medyadan ilişkilerini paylaşan Dias, “Aslında viral olacağını hayal etmiştim ama olumlu bir şekilde. İnsanların ‘Ne güzel bir aşk hikayesi’ diyeceğini düşünmüştüm ama öyle olmadı. Hayal kırıklığı yaşadım. Bu pek çok yönden rahatsız edici. Toplumun bunu artık normalleştirmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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Sosyal medyadan reşit olmadan kendisinden yaşta büyük bir erkekle sevgilisi olmasının maddi olarak çıkar sağlamak amacı taşıdığının söylenmesi üzerine Dias, “Aramızdaki her şey rızaya dayalı olarak gelişti. Benim kabul etmediğim hiçbir şey yaşanmadı. Başlangıçtan bugüne kadar olan hikayemiz çok güzel. Hiçbir şey önceden tasarlanmamıştı. Herhangi bir maddi çıkar ya da karşılıklı yarar söz konusu değil. Herkes cinsel hayatımızı merak ediyor. Her şey bizim için yolunda” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları çiftin arasındaki yaş farkına dikakt çekerek Dias’ın henüz 16 yaşındayken bu ilişkiye başlamasını doğru bulmadığını ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “30 yaşındayken 60 yaşındaki bir erkekle beraber olmakla reşit olmayan bir kişinin ilişki yaşaması arasında bence fark var” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle bunun aşk olduğunu düşünmüyorum. Hastalıklı bir durum” yorumunu yaptı.

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