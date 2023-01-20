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Gelin Evi BİRİNCİSİ KİM? Aslı Hünel ile Gelin Evi haftanın kazananı kim oldu?

20.01.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelin Evi birincisi bugün belli olacak. Aslı Hünel'in eğlenceli sunumu ile ekrana gelen yarışma programında bugün verilecek son puanların ardından altınlar sahibini bulacak. Haftanın finali Aylin gelinin evinde olacak. Peki, Gelin Evi BİRİNCİSİ KİM? Aslı Hünel ile Gelin Evi haftanın kazananı kim oldu? İşte tüm merak edilenler...

Gelin Evi BİRİNCİSİ KİM? Aslı Hünel ile Gelin Evi haftanın kazananı kim oldu?

Gelin Evi haftanın kazananı bugün belli olacak. Show Tv'de hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Gelin Evi'nde bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Aslı Hünel'in eğlenceli sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan Gelin Evi'nde verilecek son puanların ardından altınların sahibi olan isim açıklanacak. Peki, Gelin Evi BİRİNCİSİ KİM OLDU? İşte tüm detaylar...

GELİN EVİ BİRİNCİSİ KİM?

Gelin Evi 20 Ocak 2023 haftanın kazananı henüz belli olmadı. Bugün verilecek puanların ardından birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Gelin Evi1

GELİN EVİ FORMATI NEDİR?

En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyorsan seni de Gelin Evi'ne bekliyoruz.

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

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