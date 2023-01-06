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Gelin Evi birincisi kim? Aslı Hünel'le Gelin Evi haftanın kazananı kim oldu? İşte 6 Ocak 2023 puan tablosu

06.01.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin fenomen programı Gelin Evi'nde bugün final heyecanı yaşanıyor. Haftanın finali programın sunucusu Aslı Hünel'in evinde gerçekleştiriliyor. Bugün hafta boyunca kendi tarzını sergileyen ve en güzel sunumu yapmak için mücadele eden gelinlerden en yüksek puanı toplayan bir kişi büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Gelin Evi birincisi kim? Aslı Hünel'le Gelin Evi haftanın kazananı kim oldu? İşte 6 Ocak 2023 puan tablosu...

Gelin Evi birincisi kim? Aslı Hünel'le Gelin Evi haftanın kazananı kim oldu? İşte 6 Ocak 2023 puan tablosu

Hafta içi her gün Show Tv'de izleyicisinin karşısına çıkan Gelin Evi'nde 1000. program haftasına özel büyük sürpriz olarak bu defa Aslı Hünel son gün yarışmacısı oldu. Büyük final programın sunucusu Aslı Hünel'in evinde gerçeklemiş olacak. Peki, Gelin Evi birincisi kim oldu?

GELİN EVİ BİRİNCİSİ KİM?

Aslı Hünel'le Gelin Evi haftanın kazananı henüz belli olmadı. Gelin Evi birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

gelin evi 22

GELİN EVİ FORMATI NEDİR?

En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyorsan seni de Gelin Evi'ne bekliyoruz.

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

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