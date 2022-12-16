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Gelin Evi HAFTANIN BİRİNCİSİ kim? 16 Aralık 2022 Gelin Evi çeyrek altınları kazanan isim belli mi?

16.12.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün Aslı Hünel'in eğlenceli sunumu ile ekrana gelen Gelin Evi'nde bugün final heyecanı var. Hafta boyunca kendi tarzını sergileyen ve en güzel sunumu yapmak için mücadele eden gelinlerden en yüksek puanı toplayan bir kişi büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Gelin Evi HAFTANIN BİRİNCİSİ kim? 16 Aralık 2022 Gelin Evi çeyrek altınları kazanan isim belli mi? İşte tüm merak edilenler...

Gelin Evi HAFTANIN BİRİNCİSİ kim? 16 Aralık 2022 Gelin Evi çeyrek altınları kazanan isim belli mi?

Show Tv'nin fenomen programı Gelin Evi'nde bugün final günü. Bütün hafta boyunca en güzel sunumu, yemekleri yapan ve en yüksek puanı toplayan yarışmacı 10 çeyrek altının sahibi olacak. Bugün verilecek olan son puanların ardından bu isim açıklanacak. Peki, Gelin Evi HAFTANIN BİRİNCİSİ kim oldu? İşte tüm detaylar...

GELİN EVİ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Fenomen program Aslı Hünel ile GelinEvi'nin kazanan ismi bugün yapılacak olan son puanlamanın ardından belli olacak. 16 Aralık 2022 Gelin Evi çeyrek altınları kazanan isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Gelin Evi2

GELİN EVİ FORMATI NEDİR?

En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyorsan seni de Gelin Evi'ne bekliyoruz.

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.


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