Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Kız arkadaşının etek boyunu kısa buldu! O anları sosyal medyadan paylaşınca eleştiri yağdı... "O eteğin diğer yarısı nerede?"

    Kız arkadaşının etek boyunu kısa buldu! O anları sosyal medyadan paylaşınca eleştiri yağdı... "O eteğin diğer yarısı nerede?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.03.2024 08:52
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İnternette ' chriskeverian ' adını kullanan TikTok kullanıcısı Chris , kız arkadaşı Hannah'nın dışarı çıkmak için seçtiği kombini eleştirirken o anları videoya çekerek sosyal medyadan paylaşmayı seçti. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bazıları görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti bazıları ise Chris'in tepkisi gereksiz bulduğunu söyledi.

    TikTok'ta ilişki sorunlarını ön plana çıkartan paylaşımlar yapan Chris ve Hannah çifti bu kez etek boyu krizi yaşadı. Chris, sevgilisinin kız arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıkmak için seçtiği kıyafeti eleştirince tepkilerin hedefi haline geldi.

    1

    Görüntülerde bir bluz ve mini bir kot etek tercih eden Hannah'a Chris'in "O eteğin diğer yarısı nerede? Bu kapıdan şimdi çıkıp gidersen her şey biter" dediği duyuldu. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

    2

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Öfke sorunları olduğunu kabul etmesi gerekiyor" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sevgilim 'O kapıdan dışarı çıkarsan her şey biter' derse kesinlikle çıkıp giderim" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Plajda cinsel ilişki ifşa edildi! Kimseye aldırış etmediler

    Plajda cinsel ilişki ifşa edildi! Kimseye aldırış etmediler

     Patronundan gelen ahlaksız teklifi anlattı! "Bir gece..."

    Patronundan gelen ahlaksız teklifi anlattı! "Bir gece..."

     Seyir halindeki trenin üzerine çıkan çift cinsel ilişkiye girdi

    Seyir halindeki trenin üzerine çıkan çift cinsel ilişkiye girdi

     Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

    Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

     Olay sözler! 'Kuryeleri yaşlı yapmayın'

    Olay sözler! 'Kuryeleri yaşlı yapmayın'

    Yerel Seçim 2024

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Taciz edildiği anları paylaştı! "Çocuğunu bardan çıkart"Taciz edildiği anları paylaştı! "Çocuğunu bardan çıkart"
    İlişki hapları tanıttığım bir reklamda kullanıldıİlişki hapları tanıttığım bir reklamda kullanıldı
    Evli adamları videoya kaydederek eşlerine gönderiyorEvli adamları videoya kaydederek eşlerine gönderiyor
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı

    Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı

    Gizli kanserin 3 belirtisinden biri varsa hastaneye koşun!

    Gizli kanserin 3 belirtisinden biri varsa hastaneye koşun!

    Evli adamları videoya kaydederek eşlerine gönderiyor

    Evli adamları videoya kaydederek eşlerine gönderiyor

    Eteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çekti

    Eteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çekti

    İlişki hapları tanıttığım bir reklamda kullanıldı

    İlişki hapları tanıttığım bir reklamda kullanıldı

    Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçirdi! Böyle istifa etti

    Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçirdi! Böyle istifa etti

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

    Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

    Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.