Kız arkadaşının etek boyunu kısa buldu! O anları sosyal medyadan paylaşınca eleştiri yağdı... "O eteğin diğer yarısı nerede?"

TikTok'ta ilişki sorunlarını ön plana çıkartan paylaşımlar yapan Chris ve Hannah çifti bu kez etek boyu krizi yaşadı. Chris, sevgilisinin kız arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıkmak için seçtiği kıyafeti eleştirince tepkilerin hedefi haline geldi.

Görüntülerde bir bluz ve mini bir kot etek tercih eden Hannah'a Chris'in "O eteğin diğer yarısı nerede? Bu kapıdan şimdi çıkıp gidersen her şey biter" dediği duyuldu. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Öfke sorunları olduğunu kabul etmesi gerekiyor" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sevgilim 'O kapıdan dışarı çıkarsan her şey biter' derse kesinlikle çıkıp giderim" yorumunu ekledi.