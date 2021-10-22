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Gelin hüngür hüngür ağlamak zorunda! Çin’de yaşayan Tujia kabilesinin düğün geleneği herkesi şaşırttı

22.10.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın dört bir yanında oldukça ilginç geleneklere sahip kabileler varlığını sürdürüyor. Kültürel değerlerin getirisi olarak değişik gelenek görenekler, festivaller ve seremonilerle karşılaşıyoruz. İnsanlıktan uzakta tamamen izole bir hayat süren Tujia kabilesi bu değişikliklerin en önemli kanıtlarından biri. Çin’de yaşayan kabilenin geleneklerine göre gelinin düğünden günler önce ağlaması ve uğur getirmesi için küfür edilmesi gerekiyor.

Gelin hüngür hüngür ağlamak zorunda! Çin’de yaşayan Tujia kabilesinin düğün geleneği herkesi şaşırttı

Tujialar, yaklaşık 8 milyonluk nüfusu ile Çin’de yaşayan en kalabalık sekizinci etnik grup olarak kabul ediliyor. Genellikle Hunan eyaletinin Wulin dağlarında yaşayan bu kabile ilginç gelenekleri sayesinde dünyanın pek çok noktasından insanların dikkatini çekmeyi başarıyor. Özellikle düğünlerde gelinlerin yerine getirmesi gereken katı kuralla bulunuyor.

DÜĞÜNLERDE AĞLAMAK ŞART

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Tujia geleneklerine göre, kadınların aile evinden ayrıldıkları için düğün törenlerinde mutlaka ağlaması gerekiyor. Gelinin ağlama şekline bağlı olarak onu güzelliği ve zekasına karar veriliyor. Ağlama seremonisi sadece düğün sırasında gerçekleşmiyor. Gelin düğün tarihinin tam 30 gün öncesinde ağlamaya başlıyor ve her gece 1 saat ağlaması gerekiyor. Gelin ağlamaya başladıktan 10 gün sonra ise ona annesi katılıyor. Gelin ve annesinin 10 gün süren ağlamasından sonrasında ise anneanne, kız kardeşler, teyze ve halalar da ağlama törenine katılıyor.

DÜĞÜNDEN BİR GECE ÖNCE EĞLENCE

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Düğünden bir gece öncesinde ise gelinin annesi, mahallelerinde yaşayan komşular arasında 8 bekar genç kızı evlerine çağırıyor ve hepsi minderlere oturup sabaha kadar şarkı söylüyor. O gece gelin toplam 10 defa ağlıyor ve her ağladığında bir tabak yemek önlerine koyuluyor. Yani gelin, ortada 10 tabak olana kadar ağlamaya devam ediyor ve en sonunda tabaklar teker teker toplanıyor. Seremonide gerçekleşen ağlama aslında sıradan ve hüzünlü bir ağlama değil. Gözyaşı döken gelin ve annesi aynı zamanda şarkı söyleyerek bir nevi ağıt yakıyorlar. Törenin tüm amacı ise düğün günü gelinin tüm hüznünü döküp evliliğinin geri kalan kısmında mutlu olması. Gelinin ağlamaması durumunda ise annesi onu ağlayana kadar dövüyor.

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KÜFÜR ETMEK UĞUR SAYILIYOR

Tujia düğün geleneklerinin en önemli noktalarından bir tanesi ise gelinin kendisini damatla tanıştıran kişişye küfür etmesi. Bunun temel nedeni ise çifte uğur getirmesinin yanında eski bir geleneğe bağlanıyor. Geçmiş dönemlerde kadınların uyması gereken ‘üç kural ve dört erdem’ isimli bir görenekten dolayı kadınlar kendi evliliklerinde söz sahibi değildi. Evleneceği kişi seçemeyen gelinler düğünden öncesinde arabulucuya küfür ediyordu. Bu gelenek Tujia kabilesinde hala devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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