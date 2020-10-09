Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 9 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta'da kazanan ve elenen yarışmacılar

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan ve yeni sezonda Fatih Ürek'in yerine ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın hafta finali 9 Ekim Cuma günü ekrana geldi. Yeni sezonda formatında değişiklik de olan Gelinim Mutfakta'da sunucu Onur Büyüktopçu da yemeklerin lezzetine bakarak puan veriyor.
Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alarak 5 altın bileziği kazanan gelin 87 puan ile İlayda oldu.
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altın kazanan yarışmacı da İlayda oldu.
Gelinim Mutfakta'nın 9 Ekim 2020'de yayınlanan son bölümünde 62 puan ile en düşük oyu alan yarışmacı ise Ayşe oldu. Dolayısıyla Ayşe bu hafta elenerek yarışmaya veda eden yarışmacı oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum