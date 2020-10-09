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Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 9 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta'da kazanan ve elenen yarışmacılar

09.10.2020 19:19 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 9 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta'da kazanan ve elenen yarışmacılar

Kanal D'de ekranlarında izleyicilerle buluşan Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasının 9 Ekim Cuma günü yayınlanan hafta finalinde elenen ve hafta birincisi olan yarışmacılar belli oldu. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı yarışmaya veda etti. Peki Gelinim Mutfakta'da hafta birincisi günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte 9 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta sonuçları

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan ve yeni sezonda Fatih Ürek'in yerine ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın hafta finali 9 Ekim Cuma günü ekrana geldi. Yeni sezonda formatında değişiklik de olan Gelinim Mutfakta'da sunucu Onur Büyüktopçu da yemeklerin lezzetine bakarak puan veriyor.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alarak 5 altın bileziği kazanan gelin 87 puan ile İlayda oldu.

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altın kazanan yarışmacı da İlayda oldu.
Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 9 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta'da kazanan ve elenen yarışmacılar

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 9 Ekim 2020'de yayınlanan son bölümünde 62 puan ile en düşük oyu alan yarışmacı ise Ayşe oldu. Dolayısıyla Ayşe bu hafta elenerek yarışmaya veda eden yarışmacı oldu.
Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 9 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta'da kazanan ve elenen yarışmacılar

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