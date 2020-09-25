Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? İşte 25 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta'da kazanan ve elenen yarışmacılar

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve yeni sezonda Fatih Ürek'in yerine Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Gelinim Mutfakta'nın hafta finali 25 Eylül Cuma günü ekrana geldi. Yeni sezonda formatında değişiklik de olan Gelinim Mutfakta'da sunucu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadarak puan vermeye başladı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 89 puanla Zeynep oldu.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi ise İlayda oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Eylül 2020'de yayınlanan son bölümünde 62 puanla en düşük oyu alan yarışmacı Sinem oldu. Böylece Sinem bu hafta yarışmadan elenen yarışmacı oldu.



