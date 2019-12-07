Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 6 Aralık Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 6 Aralık Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 410. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Finalde Çiğdem-Elif Akçam, Ayten-Yağmur Öz, Aysel Açıkalın-Duygu Çınar ve Hülya-Aydan Topçu çiftleri tatlı yaparak yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 410. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta toplamında en düşük puanları Aysel Açıkalın-Duygu Çınar ve Çiğdem-Elif Akçam aldı.

Gelinim Mutfakta'nın 82. hafta finalinde yarışmaya veda eden isimler ise Duygu ve kayınvalidesi Aysel oldu.

HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 410. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Hafta toplamında en yüksek puanları alan Ayten-Yağmur Öz ve Hülya-Aydan Topçu çiftleri aldı. Bu hafta 5 altın bileziği kazanan gelin ise Yağmur oldu.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da Cuma günü Duygu 8 puan toplayarak günün en düşük puanını alan gelini oldu. Elif Akçam ve Aydan Topçu eşit puan aldı. Çeyrek altını kazanan ise, kura çekimi sonrası belirlendi. Fatih Ürek'in çektiği kura sonucunda çeyrek altının sahibi Aydan oldu.



