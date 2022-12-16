Gelinim Mutfakta KİM ELENDİ? Gelinim Mutfakta'da haftanın KAZANANI KİM OLDU? İşte 16 Aralık 2022 GÜNCEL PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta'da bugün final günü. Nursel Ergin'in eğlenceli sunumu ile izleyicisinin karşısına çıkan programda bugün yapılacak son puanlama ile birlikte kazanan ve elenen isim belli olacak. Günün birincisine çeyrek altın verilirken, haftanın kazananına ise 7 bilezik verilecek. İşte tüm merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da elenen isim bugün yapılacak son puanlama ile birlikte belli olacak. Elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA'DA HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

16 Aralık 2022 Gelinim Mutfakta'da haftanın kazananı henüz belli olmadı. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

