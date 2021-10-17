Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Songül Karlı oldu

Geçtiğimiz sezon Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta’yı sunan Fatih Ürek'in yerine bir dönem çok yakın dostu olan Demet Akalın gelmişti. Ancak Demet Akalın Gelinim Mutfakta’ın yoğun temposuna dayanamayıp programı bıraktı.

Akalın programı bırakırken yerine Gülben Ergen ve Songül Karlı'yı önermişti. Akalın'ın yerine Songül Karlı'nın geldiği yeni fragmanda ortaya çıktı.

Karlı gelen tebrik mesajlarına sosyal medyadan teşekkür etti.

Songül Karlı uzun süredir ekranda bulunmazken, eski eşi tarafından dolandırılması ve dekolteli pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.



