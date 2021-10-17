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Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Songül Karlı oldu

17.10.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta’ya sunucu dayanmadı. Demet Akalın dayanamayıp bırakınca yerine son dönemlerde sık sık dekolteli paylaşımlarıyla gündem olan Songül Karlı geldi.

Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Songül Karlı oldu

Geçtiğimiz sezon Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta’yı sunan Fatih Ürek'in yerine bir dönem çok yakın dostu olan Demet Akalın gelmişti. Ancak Demet Akalın Gelinim Mutfakta’ın yoğun temposuna dayanamayıp programı bıraktı.

Akalın programı bırakırken yerine Gülben Ergen ve Songül Karlı'yı önermişti. Akalın'ın yerine Songül Karlı'nın geldiği yeni fragmanda ortaya çıktı.

Ekran Alıntısı

Karlı gelen tebrik mesajlarına sosyal medyadan teşekkür etti.

Songül Karlı uzun süredir ekranda bulunmazken, eski eşi tarafından dolandırılması ve dekolteli pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Songül Karlı Gelinim Mutfakta
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