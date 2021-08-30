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Gelinim Olur Musun yarışmacısı Sinem Umaş şimdi ne yapıyor? İşte son hali

30.08.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim olur musun yarışmasında Semra kaynana ile ettiği kavgalarla hafızalara kazınan Sinem Umaş, son haliyle şaşırttı. Sert çıkışlarından şimdilerde de vazgeçmeyen Umaş, geçtiğimiz günlerde hapse bile girdi.

Gelinim Olur Musun yarışmacısı Sinem Umaş şimdi ne yapıyor? İşte son hali

2004 yılında Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Gelinim olur musun yarışmasında belki de en unutulmayan kavgalar Semra kaynana ve Sinem Umaş arasında yaşanıyordu. Yarışmanın üstünden tam 17 yıl geçti. Geçen yılların ardından Sinem adeta bambaşka biri oldu. İşte Türkiye’nin sivridilli gelini olarak tanıdığı Sinem Umaş’ın son hali…

GELİNİM OLUR MUSUN YARIŞMACISI SİNEM UMAŞ SON HALİ

Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'Gelinim Olur musun?' programı ile ünlenen ve Semra kaynananın gelin adayı olarak tanınan Sinem Umaş, şimdilerde sosyal medya fenomeni oldu. Instagram’da 356 bin takipçisi bulunan Sinem, buradan ürün tanıtımları yapıyor.

Gelinim Olur Musun yarışmacısı Sinem Umaş şimdi ne yapıyor? İşte son hali

Sinem Umaş’ın son halini görenler ise “yarışmadaki halinden eser kalmamış” yorumunda bulunmadan edemiyor. Pek çok estetik yaptıran Umaş, şimdilerde bambaşka biri oldu. İşte Gelinim olur musun yarışmacısı Sinem Umaş’ın son hali:
Gelinim Olur Musun yarışmacısı Sinem Umaş şimdi ne yapıyor? İşte son hali

SİNEM UMAŞ, CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Geçen yıl, Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, katıldığı evlilik programı ile adını duyuran Sinem Umaş, hakkında iki ay tedbir kararı aldırmıştı. Karar ihlali nedeniyle 3 gün zorlama hapsi istenen Umaş, sosyal medya hesabından "Bu video yayınlandıysa ben emniyete teslim olmuşumdur" diyerek cezaevine girdiğini duyurmuştu.
Gelinim Olur Musun yarışmacısı Sinem Umaş şimdi ne yapıyor? İşte son hali

SİNEM UMAŞ KİMDİR?

1984 İstanbul'da doğdu. 2004 yılında yayınlanan "Gelinim Olur Musun" yarışmasına katılarak, Kaynana Semra olarak bilinen Semra Yücel'in oğlu Ata Türk ile birliktelik yaşıyordu.Bu yarışma ile tanındı. O dönemde açık öğretim lisesinde eğitimine sürdürüyordu. Annesi ve babası ayrıdır.Annesi eşinden ayrıldıktan sonra başka bir evlilik yaparak yurt dışına yerleşti.

Son olarak Sinem Umuş, İşte Benim Stilim yarışmasına katıldı. Şimdilerde ise özellikle sosyal medya araçlarından Instagram üzerinden paylaşımlar yaparak adını sıkça duyuruyor. Twitter’da da yaptığı eleştirilerle adından sıkça söz ettiren Umaş’ı görenler, “yarışmadaki sivri dilli halinden hiçbir şey kaybetmemiş” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Umaş
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