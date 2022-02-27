MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelinim Olur Musun yarışmacısı Sinem Umaş yeni imajıyla şaşırttı! Bambaşka biri

Gelinim Olur Musun yarışmacısı Sinem Umaş yeni imajıyla şaşırttı! Bambaşka biri

27.02.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim olur musun yarışmasıyla tanınan, Semra kaynana ile ettiği kavgalarla hafızalara kazınan Sinem Umaş yeni imajıyla şaşırttı. Sinem Umaş Kerimcan Durmaz'ın konserinde görüntülendi. Sinem Umaş'ı görenler "Bambaşka biri olmuş" yorumlarında bulundu.

Gelinim Olur Musun yarışmacısı Sinem Umaş yeni imajıyla şaşırttı! Bambaşka biri

Semra kaynana ile ettiği kavgalarla 2004 yılında Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Gelinim olur musun yarışmasına damga vuran yarışmacılardan Sinem Umaş son haliyle şoke etti. Yarışmanın üstünden geçen yılların ardından Sinem adeta bambaşka biri oldu.

'Gelinim Olur musun?' programı ile ünlenen Sinem Umaş son olarak Kerimcan Durmaz'ın konserinde görüntülendi. İmaj değiştiren Sinem Umaş'ın değişimi 'Yok artık' dedirtti.

TKMT

Yaptırdığı estetiklerin yanında diyet yaparak da zayıflayan gelin adayı kendini sokak hayvanlarına adamış isimlerden de biri.

TTMTM

Sinem Umaş'ın son haline görenler "Artık bambaşka birisin" yorumlarında bulunuyor.
TZMMT

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arka Sıradakiler'in doğal güzeliydi! Şimdiki halini tanımak imkansızArka Sıradakiler'in doğal güzeliydi! Şimdiki halini tanımak imkansız
Tuba Büyüküstün kızlarını paylaştı! Görenler inanamadıTuba Büyüküstün kızlarını paylaştı! Görenler inanamadı
Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."
Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz Sinem Umaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı

Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı

Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor

Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor

Rusya'ya yeni yaptırım kararı! SWIFT sisteminden çıkarılıyor

Rusya'ya yeni yaptırım kararı! SWIFT sisteminden çıkarılıyor

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

İlginizi Çekebilir

Yetişkin filmi yıldızıydı! Molotof kokteyli yapımını anlattı

Yetişkin filmi yıldızıydı! Molotof kokteyli yapımını anlattı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.