Gelinim Olur Musun yarışmacısı Sinem Umaş yeni imajıyla şaşırttı! Bambaşka biri

Semra kaynana ile ettiği kavgalarla 2004 yılında Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Gelinim olur musun yarışmasına damga vuran yarışmacılardan Sinem Umaş son haliyle şoke etti. Yarışmanın üstünden geçen yılların ardından Sinem adeta bambaşka biri oldu.

'Gelinim Olur musun?' programı ile ünlenen Sinem Umaş son olarak Kerimcan Durmaz'ın konserinde görüntülendi. İmaj değiştiren Sinem Umaş'ın değişimi 'Yok artık' dedirtti.

Yaptırdığı estetiklerin yanında diyet yaparak da zayıflayan gelin adayı kendini sokak hayvanlarına adamış isimlerden de biri.

Sinem Umaş'ın son haline görenler "Artık bambaşka birisin" yorumlarında bulunuyor.





