Gelinin annesinin kıyafeti düğüne damga vurdu! Gelinin önüne geçti... 'Resmen rol çalmış'

Sosyal medyadan paylaşılan bir düğüne ait görüntüler kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntüler annenin seremoni anında yürüdüğü anlarla başladı. Annenin kıyafet seçimi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Vay canına. O gün kızının daha önemli olmasına izin veremez miydi? Eğer annem bunu yapsaydı, onu değişmesi için geri gönderirdim" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bence kesinlikle çok etkileyici görünüyor ve eğer kendinizi iyi korkutuyorsanız o zaman bu sizin sorununuz" yorumunu yaptı.