Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Gelinin annesinin kıyafeti düğüne damga vurdu! Gelinin önüne geçti... 'Resmen rol çalmış'

    Gelinin annesinin kıyafeti düğüne damga vurdu! Gelinin önüne geçti... 'Resmen rol çalmış'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.06.2024 11:46
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gelinin annesinin kıyafet seçimi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Twitter'dan paylaşılan görüntülerde gelinin annesinin yeşil çiçekli derin göğüs dekolteli bir elbise tercih etmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

    Gelinin annesinin kıyafeti düğüne damga vurdu! Gelinin önüne geçti... 'Resmen rol çalmış'

    Sosyal medyadan paylaşılan bir düğüne ait görüntüler kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntüler annenin seremoni anında yürüdüğü anlarla başladı. Annenin kıyafet seçimi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

    1

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Vay canına. O gün kızının daha önemli olmasına izin veremez miydi? Eğer annem bunu yapsaydı, onu değişmesi için geri gönderirdim" yorumunu ekledi.

    2

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bence kesinlikle çok etkileyici görünüyor ve eğer kendinizi iyi korkutuyorsanız o zaman bu sizin sorununuz" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Hiçbir komutanın emri olmadan savaş durduran şarkı

    Hiçbir komutanın emri olmadan savaş durduran şarkı

     Öpücüklere boğdu! "Başka işin yok mu?"

    Öpücüklere boğdu! "Başka işin yok mu?"

     Sevgilisine tasma takıp sanat galerisi gezdirdi

    Sevgilisine tasma takıp sanat galerisi gezdirdi

     13 yaşındaki çocuk ayakkabı yalamayı reddedince tekme tokat dövüldü

    13 yaşındaki çocuk ayakkabı yalamayı reddedince tekme tokat dövüldü

     Ağaç devrilerek karyolasının üzerine düştü! Saniye saniye o anlar...

    Ağaç devrilerek karyolasının üzerine düştü! Saniye saniye o anlar...

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Zarfları yalayarak yapıştırırken kilo aldıZarfları yalayarak yapıştırırken kilo aldı
    Yoldan geçen kadın annesiyle birlikte yürüyen kızın suratına tokat attıYoldan geçen kadın annesiyle birlikte yürüyen kızın suratına tokat attı
    Sokak ortasında uyuyakalan evsiz kadının bacaklarını fareler yediSokak ortasında uyuyakalan evsiz kadının bacaklarını fareler yedi
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya düğün gelin
    En Çok Okunan Trend Haberler
    AK Partili isimler yeni vergileri anlattı

    AK Partili isimler yeni vergileri anlattı

    Denizli’nin 7 ilçesinde orman yangını felaketi! Yürek sızlatan görüntüler var…

    Denizli’nin 7 ilçesinde orman yangını felaketi! Yürek sızlatan görüntüler var…

    Dondurmasının içinden kesik insan parmağı çıktı

    Dondurmasının içinden kesik insan parmağı çıktı

    Kirası 8 bin TL olan evi gezdi! Gördüklerine inanamadı

    Kirası 8 bin TL olan evi gezdi! Gördüklerine inanamadı

    Arkadaşına 33 bin TL'lik hediye aldı! Böyle gösterdi

    Arkadaşına 33 bin TL'lik hediye aldı! Böyle gösterdi

    Yemek siparişi ihaneti ortaya çıkarttı! "Gördüğüme inanamadım"

    Yemek siparişi ihaneti ortaya çıkarttı! "Gördüğüme inanamadım"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.