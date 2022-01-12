Kapanma mağduru oldu! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı

Çin’de yaşanan ilginç bir olay tüm dünyanın dikkatini çekti. Şangay merkezli The Papar gazetesinde yer alan habere göre ismini vermekten istemeyen ancak soyadı Wang olan bir kadın, yakın arkadaşlarının uygun gördüğü potansiyel damat adayını daha yakın tanımak için bir haftalığına Zhenzhou’ye gitti. Damat adayının yemek yeteneklerini sergilemek istemesi üzerine evinde akşam yemeği yemeye kadar veren çift, şehirde artan koronavirüs vakaları nedeniyle sokağa çıkma yasaklarına denk geldi.

BİRLİKTE GEÇİRMEK ZORUNDA KALDILAR

Yemek yeteneklerini sergilemek isteyen damat adayı, genç kadını evine akşam yemeğine davet etti. Birbirlerinin ilk kez akşam yemeği sırasında gören ikili, tanıştıkları gece şehirde koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilince kapanmayı evde birlikte geçirmek zorunda kaldı.

Şangay merkezli The Paper gazetesine konuşan 'Wang' soy isimli kadın, Zhengzhou'ya potansiyel eş adaylarıyla tanışmak için bir haftalığına gittiğini belirterek, "Yaşım ilerliyor, bu nedenle ailem beni uygun gördükleri 10 kişiyle tanıştırdı. Görüşme kararı aldığım beşinci kişi, yemek yapma konusundaki yeteneklerini göstermek istedi ve beni evine akşam yemeğine davet etti" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Buluşmanın gerçekleştiği akşam koronavirüs kısıtlamaları kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasakları nedeniyle evden ayrılamadığını ifade eden Wang soyadlı kadın, bu sıra dışı deneyimi yayınladığı videolarla sosyal medya hesabından anlattı. Paylaşımlarında partnerinin kendisi için yemek pişirdiği, ev işlerini yaptığı ve o uyurken dizüstü bilgisayarında çalıştığı anları gösteren kısa görüntülere yer verdi.

BİRBİRLERİNE ISINAMADILAR

Kapanma nedeniyle bir süre aynı evde yaşamak zorunda kalan çift, birbirlerine uygun olmadıklarına karar verdi. Daha konuşkan bir eş aradığını söyleyen Wang, "Tahta bir manken kadar sessiz olması dışında, onun hakkındaki her şey oldukça iyi. Yemekleri vasat olmasına rağmen, hala yemek yapmaya istek duyuyor, bence bu harika" dedi.

Çin'deki popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaştığı videolar 6 milyondan fazla görüntülenme alan Wang, bu yoğun ilgi üzerine videoları kaldırmaya karar verdiğini söyleyerek "Arkadaşları bir süredir ona telefon açıyor ve bence bu olay onun hayatını etkiledi. Bu yüzden videoları kaldırdım. Herkese ilgisi için çok teşekkür ederim. Umarım salgın bir an önce sona erer ve bekar kız kardeşlerim de yakında bir ilişki bulabilirler." ifadelerini kullandı.



