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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Aylin'i Sanem Babi bikinili pozlarıyla nefes kesti! Yorum yağdı

04.07.2023 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 41 bölüm ekranlara geldi. Oyuncu Sanem Babi, rol aldığı ilk dizi olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Aylin' rolünü canlandırıyordu. Şimdilerde tatile çıkan Sanem Babi bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü isim fit vücuduyla dikkat çekti.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Aylin'i Sanem Babi bikinili pozlarıyla nefes kesti! Yorum yağdı

Oyunculuk hayatına 2014 yılında Karışık Kaset filmiyle başlayan Sanem Babi daha sonra kariyerine 2022'de yayımlanmaya başlayan ve 41 bölüm süren Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 'Aylin' karakteriyle devam etti. Sanem Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği daha önce gündem konusu olmuştu. Son olarak bikinili pozlarını Instagram hesabında yayımlayan ünlü isme yorum yağdı.

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Mavi tonlarında bir bikini tercih eden Sanem Babi bel aksesuarı tercih etti. Bikinisiyle kameralar karşısına geçen güzel oyuncu bu pozlarını Instagram hesabında yayınladı.

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Ünlü ismin bu pozlarını rol arkadaşı Rojbin Erden de beğenirken takipçilerinden, "Çok havalı ve cesur", "Çok çok güzel birisi", "Maşallah", "Güzellik" şeklinde yorumlar geldi.

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24 yaşındaki Sanem Babi, Haliç Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.

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2014 yılında rol aldığı Karışık Kaset filmiyle ilk kez kamera karşısına geçen genç yıldız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde 'Aylin' karakterini canlandırdı.

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Sosyal medyada epey aktif olan Sanem Babi, bazı takipçileri tarafından meslektaşı Pınar Deniz'e benzetildi.

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Sanem Babi'nin Devrim Özkan'a benzediğini iddia edenler de oluyor.

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Güzel oyuncunun Instagram'da 85,1 bin takipçisi bulunuyor.

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