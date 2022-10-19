Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Derya'sı Özge Özberk'in kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yasak Elma'nın yıldızıymış

Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de canlandırdığı 'Derya' karakteriyle büyük beğeni toplayan Özge Özberk'in kardeşi bakın kimmiş...

46 yaşındaki Özge Özberk, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro eğitimi sonrası ekran macerasına adım atmıştı.

Çemberimde Gül Oya, G.O.R.A, Bir Demet Tiyatro, Babam ve Oğlum, Kadın İsterse, Pis Yedili gibi yapımlarda rol alan Özge Özberk, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Özge Özberk, 2007 yılında Hayim Sadioğlu ile dünyaevine girmişti. 2012 yılında boşanan çiftin, 'Leo' adını verdikleri bir oğulları bulunuyor.

1989 yılında başlayan oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran Özge Özberk'in kardeşi de çok ünlü çıktı.

Yasak Elma dizisiyle ekranlara döneceği konuşulan Özgür Özberk, sevilen dizide 'Tarık' karakterine hayat verecek.

48 yaşındaki Özgür Özberk; Çemberimde Gül Oya, Sırlar Dünyası, Hatırla Sevgili, Arka Sıradakiler, Ezel ve Paramparça gibi yapımlarda yer almıştı.

Şimdilerde Yasak Elma dizisiyle izleyici karşısına çıkacak olan yıldız, tıpkı kardeşi Özge Özberk gibi kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırıyor.

Deniz Özberk ile evli olan Özgür Özberk'in bir çocuğu var.

Oyunculuk dışında senaristlik ve yapımcılık da yapan Özgür Özberk, Özge Özberk ile Özgür Yapımlar Şirketi'ni kurmuştu.



