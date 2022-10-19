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  4. Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Derya'sı Özge Özberk'in kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yasak Elma'nın yıldızıymış

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Derya'sı Özge Özberk'in kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yasak Elma'nın yıldızıymış

19.10.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Ertan Saban, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Demir'in paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle ekranlara dönen güzel oyuncu Özge Özberk hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Özge Özberk'in kardeşinin Yasak Elma'nın yıldızı olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Derya'sı Özge Özberk'in kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yasak Elma'nın yıldızıymış

Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de canlandırdığı 'Derya' karakteriyle büyük beğeni toplayan Özge Özberk'in kardeşi bakın kimmiş...

46 yaşındaki Özge Özberk, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro eğitimi sonrası ekran macerasına adım atmıştı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Derya'sı Özge Özberk'in kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yasak Elma'nın yıldızıymış

Çemberimde Gül Oya, G.O.R.A, Bir Demet Tiyatro, Babam ve Oğlum, Kadın İsterse, Pis Yedili gibi yapımlarda rol alan Özge Özberk, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Derya'sı Özge Özberk'in kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yasak Elma'nın yıldızıymış

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Özge Özberk, 2007 yılında Hayim Sadioğlu ile dünyaevine girmişti. 2012 yılında boşanan çiftin, 'Leo' adını verdikleri bir oğulları bulunuyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Derya'sı Özge Özberk'in kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yasak Elma'nın yıldızıymış

1989 yılında başlayan oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran Özge Özberk'in kardeşi de çok ünlü çıktı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Derya'sı Özge Özberk'in kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yasak Elma'nın yıldızıymış

Yasak Elma dizisiyle ekranlara döneceği konuşulan Özgür Özberk, sevilen dizide 'Tarık' karakterine hayat verecek.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Derya'sı Özge Özberk'in kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yasak Elma'nın yıldızıymış

48 yaşındaki Özgür Özberk; Çemberimde Gül Oya, Sırlar Dünyası, Hatırla Sevgili, Arka Sıradakiler, Ezel ve Paramparça gibi yapımlarda yer almıştı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Derya'sı Özge Özberk'in kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yasak Elma'nın yıldızıymış

Şimdilerde Yasak Elma dizisiyle izleyici karşısına çıkacak olan yıldız, tıpkı kardeşi Özge Özberk gibi kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırıyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Derya'sı Özge Özberk'in kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yasak Elma'nın yıldızıymış

Deniz Özberk ile evli olan Özgür Özberk'in bir çocuğu var.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Derya'sı Özge Özberk'in kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yasak Elma'nın yıldızıymış

Oyunculuk dışında senaristlik ve yapımcılık da yapan Özgür Özberk, Özge Özberk ile Özgür Yapımlar Şirketi'ni kurmuştu.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Derya'sı Özge Özberk'in kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yasak Elma'nın yıldızıymış

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Derya'sı Özge Özberk'in kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yasak Elma'nın yıldızıymış

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Derya'sı Özge Özberk'in kardeşi de ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yasak Elma'nın yıldızıymış


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