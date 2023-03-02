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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan'a anlamlı hediye! "Benim güzel kızlarım..."

02.03.2023 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yıldızı Devrim Özkan, Instagram hesabından kendisine gönderilen bir hediyeyi paylaştı. Hayranlarından gelen hediye, oyuncuyu oldukça duygulandırdı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan'a anlamlı hediye! "Benim güzel kızlarım..."

Devrim Özkan, Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül karakterine hayat vermeye devam ediyor. İlgiyle izlenen dizinin yıldız ismi, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Hayranlarından gelen hediyeyi paylaşan Özkan, duygu dolu anlar yaşadı, takipçilerine teşekkür etti.

"BENİM GÜZEL KIZLARIM"

Devrim Özkan, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak yayranlarına teşekkür etti. Özkan adına HAYTAP'a bağış yapan hayranları, oyuncuyu oldukça duygulandırdı.

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Oyuncunun hayranlarından Işıl ve Yağmur isimli iki genç kız, Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP'a yaptıkları bağışı Özkan'a ulaştırdı.

ICARDI İLE ADI ANILIYORDU

Devrim Özkan'ın ismi bir dönem, Galatasaray'a forma giyen Mauro Icardi ile anılmıştı. Torreira ile çektirdiği fotoğrafta Icardi'nin eline dokunan Devrim Özkan, fotoğraf ile ilgili açıklamasıyla da gündem olmuştu.

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O dönem, Hazine filmi galasında "Galatasaray taraftarları sizi 'yenge' olarak görmeye başladı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Kim sizin yengeniz olur bilemem. Ben 'Hazine' filmi için geldim" yanıtını vermişti.

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