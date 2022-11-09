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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın kocası bakın kim çıktı!

09.11.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde hayat verdiği Gizem karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın evli olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın kocası bakın kim çıktı!

Rol kabiliyetinin yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı olan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

24 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuk eğitimi aldıktan kısa bir süre sonra Geleceğin Starı yarışmasına katıldı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın kocası bakın kim çıktı! Gizlice evlenmişti

Sonrasında Rastlantı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu,
şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde izleyici karşısına çıkıyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın kocası bakın kim çıktı! Gizlice evlenmişti

Gazeteci Birsen Altuntaş, Nilsu Berfin Aktaş'ın, sevgilisi Serdar Sertçelik ile gizlice evlendiğini öne sürmüştü.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın kocası bakın kim çıktı! Gizlice evlenmişti

Nilsu Berfin Aktaş, konu hakkında açıklama yapmamayı tercih etti.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın kocası bakın kim çıktı! Gizlice evlenmişti

Geçtiğimiz ay dolandırıcılık suçundan tutuklanan Serdar Sertçelik, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Ünlü oyuncunun eşi, Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın kocası bakın kim çıktı! Gizlice evlenmişti

Serdar Sertçelik'in hırsızlık suçundan da sabıkası bulunuyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın kocası bakın kim çıktı! Gizlice evlenmişti

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın kocası bakın kim çıktı! Gizlice evlenmişti


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