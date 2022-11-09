Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın kocası bakın kim çıktı!

Rol kabiliyetinin yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı olan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

24 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuk eğitimi aldıktan kısa bir süre sonra Geleceğin Starı yarışmasına katıldı.

Sonrasında Rastlantı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu,

şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde izleyici karşısına çıkıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Nilsu Berfin Aktaş'ın, sevgilisi Serdar Sertçelik ile gizlice evlendiğini öne sürmüştü.

Nilsu Berfin Aktaş, konu hakkında açıklama yapmamayı tercih etti.

Geçtiğimiz ay dolandırıcılık suçundan tutuklanan Serdar Sertçelik, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Ünlü oyuncunun eşi, Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi.

Serdar Sertçelik'in hırsızlık suçundan da sabıkası bulunuyor.



