HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç kadına güpegündüz dehşeti yaşatmıştı! 'Cihangir Sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!

Genç kadına güpegündüz dehşeti yaşatmıştı! 'Cihangir Sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!

12.04.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cihangir'de bir kadına tacizde bulunurken güvenlik kamerasına yansıyan Berzan E.Ç'nin(19), polisteki sorgusunda 7 yıl önce cinsel istismara uğradığını söylediği öğrenildi.

Genç kadına güpegündüz dehşeti yaşatmıştı! 'Cihangir Sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!

Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Kadın şikayette bulunmadı ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçti. Kimliği tespit edilen Berzan E.Ç., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı.

a148f4fb46e29562ad1b0b8a837e39a7

Şüphelinin ifadesinde yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu söylediği öğrenildi. Berzan E.Ç.'nin, parktaki bankta yanına oturduğu kadını rahatsız ettiği, kadının kalkarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada tacizde bulunduğu tespit edildi. Berzan E.Ç.'nin 2014 yılında dayısının tecavüzüne de uğradığını söylediği belirtildi.

bf9524e69ebdb86670ca37ee9911e66c

Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ndeki işlemleri biten şüpheli Berzan E.Ç. adliyeye sevk edildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu 43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu
Ramazanda su tüketimi uyarısı: Oruç tutmadığınız saatlerde...Ramazanda su tüketimi uyarısı: Oruç tutmadığınız saatlerde...
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar taciz

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.