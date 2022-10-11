Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada ‘yaşına göre giyin’ eleştirilerine sert tepki gösterdi! “G-string bikini giymeyi seviyorum”

Sosyal medyada ‘yaşına göre giyin’ eleştirilerine sert tepki gösterdi! “G-string bikini giymeyi seviyorum”

11.10.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

48 yaşındaki dört çocuk annesi Rose Cordeiro, kısa üstler giydiği ve vücudunu en sevdiği G-string bikinisiyle sergilediği için sosyal medyadan aldığı korkunç yorumlara adeta ateş püskürdü. Sosyal medya kullanıcılarının ‘Yaşına göre giyinmelisin’ eleştirisine sert tepki gösteren Cordeiro giyim tarzıyla meydan okudu.

Sosyal medyada ‘yaşına göre giyin’ eleştirilerine sert tepki gösterdi! “G-string bikini giymeyi seviyorum”

Yaşları 10 ile 25 arasında değişen dört çocuk annesi Rose Cordeiro ailesiyle birlikte Teksas’ta yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarının sonrasında yaşıtlarından genç görünümü sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Cordeiro, 25 yaşındaki kızıyla dışarı çıktığı zaman ikisini abla-kardeş zannettiklerini söyledi.

Aile su parkı için seçtiği mayo uygunsuz bulunca tepki çekti! “Yanında aileler ve çocuklar var”Aile su parkı için seçtiği mayo uygunsuz bulunca tepki çekti! “Yanında aileler ve çocuklar var”

EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRMEK İÇİN AÇMIŞTI

1

TikTok’ta 43 binden fazla takipçisi bulunan Cordeiro, koronavirüs pandemisiyle birlikte çocuklarıyla eğlenceli zaman geçirmek için sosyal medya hesabını açtığını dile getirdi. Takipçilerine pozitif enerji yaymak için sosyal medya hesabını kullandığını dile getiren Cordeiro, “Beni kıyafetlerim nedeniyle eleştiriyorlar. Ben fit ve sağlıklı bir anneyim. 48 yaşındayım ve G-string bikini giymeyi seviyorum. İstediğiniz gibi giyinmek yaşınıza göre belirlenmemeli. Kendinizi tanımak için kıyafetlerden daha fazlasına ihtiyacınız var” dedi.

2

Toplumsal olarak kıyafetle ilgili durumların genellikle cinsellikle bağdaştırıldığını ifade eden Cordeiro, “İç çamaşırı giymek ya da giymemek bu tamamen insanların tercihine bağlı özel bir durum olmalı. Bunun üzerine tartışıyor olmak ne kadar acı. Kadınlara belirli bir şekilde görünmeleri için baskı yapılmasından hoşlanmıyorum. İnsanları giyim tarzına göre yargılamak kabul edilemez” diye konuştu.

3

Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olan Mary Magdalene’dan şaşırtan açıklama! “Hareket edemiyorum”Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olan Mary Magdalene’dan şaşırtan açıklama! “Hareket edemiyorum”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İç çamaşırlı pozuyla manzarayı gölgede bıraktıİç çamaşırlı pozuyla manzarayı gölgede bıraktı
Olay poz! Altına hiçbir şey giymedi, gömleğini kaldırınca...Olay poz! Altına hiçbir şey giymedi, gömleğini kaldırınca...
Tribünü birbirine kattı! Bir anda pantolonunu indirip...Tribünü birbirine kattı! Bir anda pantolonunu indirip...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

‘Felaket habercisi’ denilmişti! İkinci kez ortaya çıkınca...

‘Felaket habercisi’ denilmişti! İkinci kez ortaya çıkınca...

Cinsel ilişkiye girerken canlı yayın açtı! Torunu görünce...

Cinsel ilişkiye girerken canlı yayın açtı! Torunu görünce...

Tadilat yaptırmak istediler! Döşemenin altından servet çıktı

Tadilat yaptırmak istediler! Döşemenin altından servet çıktı

Bikinilerini giyip birlikte paylaştılar! Beğeni butonu çöktü

Bikinilerini giyip birlikte paylaştılar! Beğeni butonu çöktü

İlginizi Çekebilir

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.