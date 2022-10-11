Sosyal medyada ‘yaşına göre giyin’ eleştirilerine sert tepki gösterdi! “G-string bikini giymeyi seviyorum”

Yaşları 10 ile 25 arasında değişen dört çocuk annesi Rose Cordeiro ailesiyle birlikte Teksas’ta yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarının sonrasında yaşıtlarından genç görünümü sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Cordeiro, 25 yaşındaki kızıyla dışarı çıktığı zaman ikisini abla-kardeş zannettiklerini söyledi.

EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRMEK İÇİN AÇMIŞTI

TikTok’ta 43 binden fazla takipçisi bulunan Cordeiro, koronavirüs pandemisiyle birlikte çocuklarıyla eğlenceli zaman geçirmek için sosyal medya hesabını açtığını dile getirdi. Takipçilerine pozitif enerji yaymak için sosyal medya hesabını kullandığını dile getiren Cordeiro, “Beni kıyafetlerim nedeniyle eleştiriyorlar. Ben fit ve sağlıklı bir anneyim. 48 yaşındayım ve G-string bikini giymeyi seviyorum. İstediğiniz gibi giyinmek yaşınıza göre belirlenmemeli. Kendinizi tanımak için kıyafetlerden daha fazlasına ihtiyacınız var” dedi.

Toplumsal olarak kıyafetle ilgili durumların genellikle cinsellikle bağdaştırıldığını ifade eden Cordeiro, “İç çamaşırı giymek ya da giymemek bu tamamen insanların tercihine bağlı özel bir durum olmalı. Bunun üzerine tartışıyor olmak ne kadar acı. Kadınlara belirli bir şekilde görünmeleri için baskı yapılmasından hoşlanmıyorum. İnsanları giyim tarzına göre yargılamak kabul edilemez” diye konuştu.



