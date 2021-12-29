Genç kızın isteği Esra Erol'u şaşırttı! Annesi internetten tanıştığı adamla kaçmıştı

Üniversite öğrencisi Arzu Özen, günler önce Esra Erol'un kapısını çaldı ve 3 çocuğunu bırakıp 9 Aralık günü internetten tanıştığı adama kaçan annesi Hafize Gülşen'i bulmak için yardım istedi. Arzu Hanım, annesinin Berk isimli birine kaçtığını ve bu kişinin de annesiyle parası için evleneceğini iddia etti.

"BENİ TÜRKİYE'YE REZİL ETTİNİZ"

Genç kız, ertesi gün ise canlı yayında annesinin 'Beni Türkiye'ye rezil ettiniz. Sizin gibi çocuklarım yok.' mesajı attığını söyledi. Takip eden günlerde Hafize Gülşen canlı yayına telefonla bağlandı ve İzmir'de internette tanıştığı Hasan isimli şahsın yanında olduğunu belirtti. Evleneceği kişinin yanında olduğunu söyleyen annesi, kızını kendisine baskı uygulamakla suçladı. Hafize Gülşen, bir sonraki gün de kaçtığı kişiyle birlikte canlı yayına görüntüyle bağlandı.

Arzu Hanım, annesine yaptığının düşüncesizlik olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sen beni buraya çıkmak zorunda bıraktın. Sen bize sormadık ki. Sen evliliğini yaparken önce çocuklarına soracaksın. Ben bir karar aldım siz ne düşünürsünüz diye. Bak yine birinin yanında aldın soluğu. Anne peşini bıraktığımızda birinin yanına gidiyorsun. Sen yapamazsın, senin kararın olamaz bu' Hafize Hanım'la evlenmek istediğini söyleyen Hasan Bey, Arzu Hanım'a sesini yükselterek 'Sen burada bir hata yaptın ve insanlara yargısız infaz yaptın. Ben ne yaptıysam, eşimi sevdiğim için yaptım. Ben sonuna kadar, mezara kadar, ben eşimle birlikte olacağım' dedi.

"GÖRÜRSÜN ANNENLE EVLENECEĞİM"

Hasan Bey, sözlerine 'Görürsün, annenle evleneceğim.' cümlesini de ekledi. Ayrıca Hasan'ın 18 yaşındaki çocuğuyla da görüşmediği ortaya çıktı. Hafize Hanım ise çocuklarının iş kazasından kendisine gelecek paranın peşinde olduğunu belirterek 'İş kazasında parmaklarım kopunca çocuklarım oradan gelen paranın peşine düştü' ifadelerini kullandı. Bu yayının ardından da Hafize ve Hasan Stüdyoya geldi. Hafize, kızı ile görüşmek istemediğini, yalanlardan dolayı geldiğini söyledi. Stüdyoya da 'nikah yapabiliriz' dedikleri için geldiğini ekledi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YALVARDI!

Arzu Hanım ise yanına gelen annesine gözyaşları içinde ''Gitme'' diye yalvardı. Genç kız annesini 'İyi insan olsaydı bana öyle davranmazdı' sözleriyle ikna etmeye çalışırken Hafize Hanım, Hasan Bey'in elini tutup stüdyodan çıktı. Ayrıca Hasan Bey, 'Nikah kıyarsak kızlarına kapım kapalı' dedi.

ANNE-KIZ CANLI YAYINDA BARIŞTI!

Bugünkü canlı yayında ise anne-kız aralarındaki buzları eritti. Tüm yaşananların ardından Hafize Hanım, çocuklarına döndü. Stüdyoya el ele çıkan anne-kızın izleyenleri mutlu etti. Programın ilerleyen dakikalarında ise canlı yayına katılan Hasan Bey, hem Arzu Hanım'a hem de Hafize Hanım'a yüklendi.

İLGİNÇ İSTEK!

Hasan Bey'in herkese sitem etmesinin ardından lafa giren Arzu Hanım, "Esra abla, bu adam burada size 'Kına yakarsın' dedi. Karısını oklavayla dövmüş, bana ve kızına yapmadığı kalmadı, anneme de aynı şekilde. Siz bu adamı burada konaklatıyorsunuz. Bu adamın biletini almayın rica ediyorum, kendi gitsin" diyerek önce Esra Erol'u şaşırttı ardından stüdyodakileri gülümsetti.



