Genç kızların kavgasında skandal görüntüler! Bayıltana kadar dövdü, kimse hiçbir şey yapmadan sadece izledi

MYNET|DIŞ HABERLER ABC 7'in haberine göre sosyal medya uygulaması olan Snapchat'te paylaşılan görüntülerde üç genç kız arasında yaşanan bir kavga yer aldı.

Connecticut'taki Byram Parkı'nın ortasında yaşanan kavgada iki siyahi genç kız kendilerine ırkçı hakarette bulunduğu iddia ettiği diğer kızı darp etmeye başladı. Kavga görüntülerinde çevredekilerin kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaparak alkış yaptığı görüldü.

Saldırganların kurbanı bayılıncaya kadar dövdüğü ve izleyiciler tarafından sürüklenerek uzaklaştırılması gerektiği anlar görüntülerde yer aldı. Kurban ve saldırganların lise öğrencisi olduğu ifade edildi.

Snapchat videosunda görülen yaklaşık iki düzine kişiden ikisi tutuklandı ve beşinin saldırıya karıştığı belirlendi. Saldırıya uğrayan ve ismi açıklanmayan genç kız ise yerel bir hastanede tedavi altına alındı.