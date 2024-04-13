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    4. Genç kızların kavgasında skandal görüntüler! Bayıltana kadar dövdü, kimse hiçbir şey yapmadan sadece izledi

    Genç kızların kavgasında skandal görüntüler! Bayıltana kadar dövdü, kimse hiçbir şey yapmadan sadece izledi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.04.2024 08:47
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    Londra'nın güneydoğusunda bulunan Greenwich bölgesinde ismi açıklanmayan genç kızlar arasında kavga çıktı. Saldırı sırasında kendilerine ırkçı bir hakarette bulunduğunu iddia edilen iki siyahi genç kız parkın ortasında başka bir kızı darp etmeye başladı. Çevredekiler olaya müdahale etmezken o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaşmayı tercih etti.

    MYNET|DIŞ HABERLER ABC 7'in haberine göre sosyal medya uygulaması olan Snapchat'te paylaşılan görüntülerde üç genç kız arasında yaşanan bir kavga yer aldı.

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    Connecticut'taki Byram Parkı'nın ortasında yaşanan kavgada iki siyahi genç kız kendilerine ırkçı hakarette bulunduğu iddia ettiği diğer kızı darp etmeye başladı. Kavga görüntülerinde çevredekilerin kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaparak alkış yaptığı görüldü.

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    Saldırganların kurbanı bayılıncaya kadar dövdüğü ve izleyiciler tarafından sürüklenerek uzaklaştırılması gerektiği anlar görüntülerde yer aldı. Kurban ve saldırganların lise öğrencisi olduğu ifade edildi.

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    Snapchat videosunda görülen yaklaşık iki düzine kişiden ikisi tutuklandı ve beşinin saldırıya karıştığı belirlendi. Saldırıya uğrayan ve ismi açıklanmayan genç kız ise yerel bir hastanede tedavi altına alındı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Londra kavga
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