Gençlik Başımda Duman: Netflix'te Yayınlanan En İyi Gençlik Filmleri

Netflix, dizileriyle popüler hale gelmiş olan bir dijital platform olsa da aslında birçok farklı türe ait şahane filmleri de bünyesinde barındırıyor. Lisede ya da üniversitede okuyan gençleri konu alan gençlik filmleri de bunlardan bazıları. Hal böyleyken boş vakit bulduğunuzda, kendinizi daha iyi hissetmek istediğinizde ya da günün karmaşasına küçücük de olsa bir mola vermek istediğinizde koltuğunuza uzanıp en güzel Netflix gençlik filmlerinden birini açmak çok güzel bir fikir! Not: En iyi Netflix gençlik filmlerini IMDb'den aldığı puana göre, en düşükten başlayarak sıraladım. Siz bu yazıyı okurken, IMDb puanları değişmiş olabilir. 20. Ibıza – Love Drunk – IMBb 5.2

4 yıldır aynı şirkette çalışmaya devam eden Harper, patronu tarafından iş seyahatine gönderilir. Bu iş gezisi için en yakın iki arkadaşıyla yola çıkan Harper’ın önüne hiç beklemediği anda tutkulu bir aşk çıkar. Harper katılması gereken toplantıya sadece bir gün kala, arkadaşlarıyla gittiği bir gece kulübünde sahne alan DJ’e aşık olur. Şimdi ise Harper’ın iki seçeneği vardır: Aşkının peşinden Ibiza’ya gitmek veya Barcelona’da kalıp toplantıya yetişmek. İzlerken kendinizi yer yer iç geçirirken bulacağınız Netflix gençlik filmlerinden biri olan Ibiza, tadından yenmeyen bir yapım.

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018 Tür: Komedi, Romantik, Gençlik Yönetmen: Lauryn Kahn Başrol Oyuncuları: Gwen Elizabeth Duchon, Fillian Jacobs, Michaela Watkins 19. #Realityhigh – IMDb 5.2

Netflix orijinal yapımlarından biri olan Realityhigh, tipik bir liseli öyküsünü konu alıyor. Lise öğrencisi Dani, çok fazla dikkat çekmeyen biridir. Okulun en popüler çocuğuna aşık olan Dani, onu elde etmek için türlü şeyler yapar ve sonunda amacına ulaşır. Fakat Dani’nin gözden kaçırdığı bir şey vardır, o da birlikte olduğu erkeğin eski sevgilisinin herkes tarafından tanınan bir sosyal medya fenomeni olduğudur. Bu konu etrafında gelişen olayları anlatan yapım, tadında yapılmış esprileri ve dramatik unsurlarıyla desteklenmiş güzel bir gençlik filmi. Vizyon Tarihi: 8 Eylül 2017 Tür: Komedi, Dram Yönetmen: Fernando Lebrija Başrol Oyuncuları: Nesta Cooper, Keith Powers 18. The Last Summer – Geçtiğimiz Yaz – IMDb 5.5

En güzel yılların nerede geçti diye sorsalar, hiç kuşkusuz hepimiz lise sıraları deriz. Üniversite sınavı ise her lise öğrencisinin kabusudur. The Last Summer, Şikago’da yaşayan ve liseyi bitiren bir arkadaş grubunun üniversiteye başlamadan önceki son yazlarını nasıl geçirdiklerini anlatıyor. Son yazlarında bu genç arkadaş grubu, bir yandan yeni bir hayata adım atıyor olmanın heyecanını yaşarken diğer yandan da yetişkin olmanın sorunlarıyla karşı karşıya gelir. Sıkılmadan izleyebileceğiniz Netflix gençlik filmlerinden olan The Last Summer bence oyuncu performanslarıyla da izleyenleri büyülüyor.

Vizyon Tarihi: 3 Mayıs 2019 Tür: Komedi, Gençlik Yönetmen: William Bindley Başrol Oyuncuları: K.J Apa, Maia Mitchell, Norman Johnson Jr. 17. Little Evil – Minik Şeytan – IMDb 5.7

Hep hayalini kurduğu güzel kadınla sonunda evlenen Gary, eşi ve üvey oğluyla aynı evde yaşar. Filmde, eşiyle evliliği mutlu bir şekilde devam ederken bir yandan da üvey oğlu ile iyi anlaşmaya çalışan Gary’nin üvey oğlunun bir şeytan olmasından şüphelenmesini ve bu konu etrafında şekillenen olayları izliyoruz. Korku-komedi türündeki orijinal Netflix gençlik filmlerinden biri olan Little Evil'in eğlenceli konusuyla gününüze renk katacağından eminim! Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017 Tür: Korku, Komedi, Gençlik Yönetmen: Eli Craig Başrol Oyuncuları: Evangeline Lilyi Owen Atlas, Adam Scott 16. Be Somebody – Biri Olmak – IMDb 5.7

Herkes, dünyaca ünlü bir yıldız olmayı ister. Hatta bu fikir çoğu insanın çocukluk hayallerini süsler. Fakat kimse bu şanın ve şöhretin kötü yanları da olabileceğini aklına getirmez. Be Somebody, dünyaca ünlü bir pop yıldızının yaşadığı stresten kurtulmak uğruna verdiği savaşı anlatan Netflix gençlik filmlerinden biri. Jordan, herkesin onu tanımasından ve her gittiği yerde birilerinin onunla fotoğraf çektirmesinden çok rahatsızdır. Çözümü, küçük bir kasabaya yerleşerek sakin bir hayat yaşamakta bulur.

Vizyon Tarihi: 10 Haziran 2016 Tür: Komedi, Romantik, Gençlik Yönetmen: Joshua Caldwell Başrol Oyuncuları: Matthwe Espinosa, Sara Jeffery, Aliison Paige 15. The Perfect Date – Mükemmel Buluşma - IMDb 5.8

The Perfect Date, görünürde bir romantik komedi filmi olsa bile aslında genç bir çocuğun ne olmak istediğine dair kendi hayatını sorgulayışını anlatıyor. Oyunculukları ve sürükleyici diyalogları ile izleyenleri kendine hayran bırakacak olan The Perfect Date tıpkı benim gibi zaten çok az olan boş vaktini keyifle geçirmek isteyenlerin izleyebileceği bir yapım. Vizyon Tarihi: 12 Nisan 2019 Tür: Komedi, Romantik Yönetmen: Chris Nelson Başrol Oyuncuları: Noah Centineo, Laura Marano, Odiseas Georgiadis 14. Sierra Burgess Is a Loser – Sierra Burgess Eziktir – IMDb 5.9

Sierra Burgess Is a Loser, son dönemde çok dikkat çeken Netflix gençlik filmleri arasında yer alıyor. Sierra çok zeki ama ezik bir kızdır. Bir gün okulun en popüler kızının yaptığı bir hata yüzünden okulun en yakışıklı çocuğu Sierra'ya yanlışlıkla mesaj atar. Konuşmaya başlayan ikili birbirlerinden çok hoşlanır ancak tek bir sorun vardır; çocuk bir amigo kızla mesajlaştığını sanıyordur. İçerisinde Amerikan gençliğine dair çok fazla detay barındıran film, boş zamanlarda izlemeye değer yapımlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra samimi oyunculuklar, sizleri filmin içine çekecek, benden söylemesi!

Vizyon Tarihi: 30 Ağustos 2018 Tür: Komedi, Dram, Romantik Yönetmen: Ian Samuels Başrol Oyuncuları: Shannon Purser, Kristine Froseth 13. Isn’t It Romantic – Ne Romantik – IMDb 5.9

Çocukluğunda hayranlık duyduğu romantik komedileri bir kenara bırakıp kendini başarılı bir mimar olmaya adayan Natalie, günün birinde bir soyguncuyla karşılaşır ve bilincini kaybeder. Uyandığında hayatı bir romantik komedi filminden farksızdır. Kendini hiç ait hissetmediği bir dünyanın tam ortasında bulan Natalie’nin kendini yeniden keşfetme yolculuğunu izleyeceğiniz Isn’t It Romantic, bana göre çok başarılı bir romantik komedi filmi. Eminim siz de çok seveceksiniz! Vizyon Tarihi: 13 Şubat 2019 Tür: Komedi, Fantastik, Romantik Yönetmen: Todd Strauss-Schulson Başrol Oyuncuları: Rebel Wilson, Liam Hemsworth, Adam Devine 12. Bring It On - Gençlik Ateşi: Ya Hep Ya da Hiç – IMDb 6.0

Lisede geçen gençlik filmlerini izlerken doyasıya eğleniyorsanız, Bring It On filmini de çok severek izleyeceksiniz. Film, Amerika’daki bir lisenin meşhur futbol takımı için sahaya çıkan amigo kızlar topluluğunun yaşadığı komik ve bir o kadar da garip olayları ele alıyor. Filmde, büyüleyici dansları ile herkesin hayranlık dolu bakışlarının merkezinde yer alan amigo kızlar topluluğu zaman içinde okulun futbol takımından daha popüler hale gelir. İçinde bolca entrika barındıran bu tatlı filmi izlerken dansları ve müzikleri sayesinde içiniz kıpır kıpır olacak.

Vizyon Tarihi: 24 Kasım 2000 Tür: Komedi, Romantik, Spor, Gençlik Yönetmen: Peyton Reed Başrol Oyuncuları: Kirsten Dunst, Elize Dushku, Jesse Bradford 11. The Kissing Boot - Delidolu – IMDb 6.1

Netflix gençlik filmlerinden çerezlik film tanımını en iyi karşılayan film, tüm klişelerine rağmen kendini izlettirmeyi başarıyor. Filmde, çok yakın iki arkadaş olan Elle ve Lee’nin okulun bahar organizasyonu için el ele verdikleri bir işin ardından yaşananları izliyoruz. Okulun şenliği için bir öpücük kabini hazırlayan iki yakın arkadaş, okulun en popüler çocuğu ve aynı zamanda Lee’nin abisi olan Noah’ın da kabinde tüm gün bulunması gerektiğinin farkındadır, çünkü Noah olmazsa stantları çok güçsüz kalacaktır. Fakat Elle Noah’tan nefret etmektedir. Tüm gün aynı ortamda bulunan bu üçlünün şenliği birbirine katması da kaçınılmazdır! Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018 Tür: Komedi, Romantik, Gençlik Yönetmen: Vince Marcello Başrol Oyuncuları: Joey King, Jacob Elordi, Joel Courtney 10. 13 Going On 30 - Keşke 30 Olsam – IMDb 6.1

Hepimiz bir an önce 30’lu yaşlarımıza girip özgür gençler olmanın hayalini kurmuşuzdur. 13 Going On 30, işte tam da bu konuya sahip mükemmel bir film. Filmde, bir an önce 30’una girip hayal ettiklerini kuralsızca yaşayabilmeyi dileyen bir genç kızın 13. doğum günü partisindeki dileği yüzünden bir anda 30 yaşına gelişini izliyoruz. Dileği gerçekleşmiş olsa bile Jenna, 30 yaşına 13 yaşındaki mantığı ve duygularıyla giriyor. Oyunculukları ve konusuyla çok keyifli Netflix gençlik filmlerinden biri olan 13 Going On 30, izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız cinsten!

Vizyon Tarihi: 23 Nisan 2004 Tür: Komedi, Romantik, Gençlik Yönetmen: Gary Winick Başrol Oyuncuları: Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer 9. Wild Child - Vahşi ve Güzel – IMDb 6.1

Annesi ve babası ile sorunları olan ergen Popy’nin okul ve aile ilişkilerinin anlatıldığı Wild Child, çok keyifli bir gençlik dizisi. Babası ve Popy arasındaki gerginlik sürekli artmakta ve Popy hiç olgun bir genç kız gibi davranmamaktadır. Babası çözümü Popy’i evden uzaklaştırarak yatılı ve katı kuralları olan bir özel okula göndermekte bulur. Peki acaba Popy babasının istediği gibi bir kız olabilecek midir? 2018 yılında vizyona girmiş Neftlix gençlik filmlerinden biri olan Wild Child’ın başrolünde Emma Roberts yer alıyor. Vizyon Tarihi: 19 Aralık 2008 Tür: Komedi, Dram, Romantik Yönetmen: Nick Moore Başrol Oyuncuları: Emma Roberts, Aidan Quinn, Natasha Richardson 8. Alex Strangelove – IMDb 6.3

Liseyi bitirmek üzere olan yakışıklı gencimiz Alex, kız arkadaşıyla mutlu bir birlikteliğe sahiptir. Fakat gittiği bir partide yeni tanıştığı erkek yüzünden kim olduğunu ve ne istediğini sorgulamaya başlar. Bu erkeğin Alex üzerinde bıraktığı etki, cinsel kimliğini bulma konusunda ona yardımcı olur. Ana teması LGBT olan Alex Strangelove filmi, güzel bir gençlik draması olarak değerlendirilebilir. Alt metninde yer alan mesajları ve izlerken kafalarda oluşturduğu soru işaretleriyle Alex Strangelove, durağan bir şekilde kendisini izletmek yerine bol bol düşünmeye sevk eden bir yapım. Eğer bir şeyleri sorgulamayı seviyorsanız bu filmin tam size göre olduğunu düşünüyorum!

Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2018 Tür: Komedi, Romantik, Drama, Gençlik Yönetmen: Craig Jhonson Başrol Oyuncuları: Michael Abela, Daniel Doheny, Brendan Archer 7. The Babysitter – Bebek Bakıcısı – IMDb 6.3

Orijinal Netflix gençlik fimleri arasında yer alan The Babysitter farklı bir tada sahip, filmde komedi ve korku unsurları kusursuz biçimde harmanlanmış. The Babbysitter, çok zeki fakat birçok fobisi olan 17 yaşındaki genç Cole’un ve bebek bakıcısının yaşadığı komedi-gerilim türündeki olayları konu ediniyor. Bir nevi “Evde Tek Başına” filminin günümüze uyarlanmış hali olarak değerlendirebileceğimiz filmin en iyi yanı klişeleri dikkate almadan onlarla çok renkli bir şekilde dalga geçebilmesi olmuş. Özetleyecek olursam The Babysitter, boş vakit doldurmak ve koltuğa uzanıp keyifli zaman geçirmek isteyenler için mis gibi bir gençlik filmi. Vizyon Tarihi: 13 Ekim 2017 Tür: Komedi, Korku, Gençlik Yönetmen: Brian Duffield Başrol Oyuncuları: Judah Lewis, Samara Weaving, Robbie Amell 6. Before I Fall – Ben Ölmeden Önce – IMDb 6.4

En dramatik Netflix gençlik filmlerinin ilk sırasında yer alabilecek bir yapım olan Before I Fall'u izledikten sonra öykünün etkisinden hemen çıkamayacaksınız. Okulun en popüler arkadaş grubunun içinde yer alan Samanta Kingston’un arkadaşları ile birlikteyken geçirdiği kaza sonucu her seferinde aynı güne tekrar başlayarak aynı şeyleri yaşamasını konu edinen film, zaman döngüsünü ele alıyor. Konusu itibariyle oldukça vurucu olan Before I Fall, Lauren Oliver’in aynı ismi taşıyan romanından uyarlanmış. Kendini izlettiren ve hoş vakit geçirmenizi sağlayacak bir film olan Before I Fall, yer yer durağan olsa da boş vaktinizde izlemeye değer.

Vizyon Tarihi: 2 Mart 2017 Tür: Dram, Fantastik Yönetmen: Ry Russo - Young Başrol Oyuncuları: Zoey Deutch, Halston Sage, Cynthy Wu 5. When We First Met – İlk Tanıştığımız Gece – IMDb 6.4

Orijinal Netflix yapımı olan When We First Met, partide tanıştığı güzel kızın kendisine aşık olmasını dileyen bir erkeğin hikayesini konu ediniyor. Zaman yolculuğu temasına sahip Nexflix gençlik filmleri arasında yer alan film, içinde bilim kurgu ögeleri barındırsa da aslında komedi-gençlik türünde bir yapım. Keyifli zaman geçirmek istiyorsanız ve gerçek aşkın bir gün elbette bulunabileceğine inanıyorsanız, bu film mutlaka izlemeniz gereken yapımlardan biri. Üstelik, hem genç hem de karizmatik oyuncularıyla sizi cezbedecek! Vizyon Tarihi: 9 Şubat 2018 Tür: Romantik, Komedi, Gençlik Yönetmen: Ari Sandel Başrol Oyuncuları: Adam Devine, Alexandra Daddario 4. Set It Up – Patronlara Tuzak - IMDb 6.5

Orijinal Netflix gençlik filmlerinden biri olan Set It Up, New York’ta geçen, kendilerini iş ortamının getirdiği kaostan ve iş dünyasının sıkışmışlığından kurtarmaya çalışan iki arkadaşın nasıl bir hayata sahip olmak istediklerini bulma süreçlerini anlatıyor. İzlerken bu iki arkadaşın iç dünyası hakkında da çeşitli fikirler edinebildiğimiz Set It Up, kendisinden beklenilen her şeyi izleyicisine çok düzgün ve özgün bir şekilde sunmayı başarıyor. Romantik komedi sevenlerin şiddetle izlemelerini tavsiye edebileceğim filmde, ben en çok komedi ve romantizm dozajının çok dengeli bir şekilde dağıtılmış oluşunu sevdim.

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2018 Tür: Komedi, Romantik, Gençlik Yönetmen: Claire Scanlon Başrol Oyuncuları: Zoey Deutch, Glen Powell 3. Easy A - Adı Çıkmış – IMDb 7.1

Hakkınızda konuşulan iyi ya da kötü şeyler, isminizin daha fazla anılmasına sebep olur. Easy A, tam da bu konu etrafında dönen olayların anlatıldığı Netflix gençlik filmlerinden biri. Olivia kendi halinde, herkesle arasını iyi tutmaya çalışan güzel ve akıllı bir genç kızdır. Fakat birilerinin herkese kendisiyle ilgili gerçeğe dair bir dayanağı olmayan şeylerden bahsettiğini ve kendisini insanların diline düşürdüğünü öğrenir. Tüm bunlar, Olivia’nın okulun en popüler kızı olarak kabul görmesine ortam hazırlar. Vizyon Tarihi: 16 Eylül 2010 Tür: Komedi, Dram, Romantik Yönetmen: Will Gluck Başrol Oyuncuları: Emma Stone, Amanda Bynes 2. To All The Boy’s I’ve Loved Before – Sevdiğim Tüm Erkeklere – IMDb 7.2

Jeny Han’ın aynı adı taşıyan romanından uyarlanan To All The Boy’s I’ve Loved Before filmi 2018 yılı orijinal Netflix gençlik filmlerinden biri. 16 yaşında, hayal dünyası çok geniş bir lise öğrencisi olan Lara Jean, hayatının belli dönemlerinde hoşlandığı erkeklere mektuplar yazarak duygularını ifade eder. Yazdığı bu mektupları asla göndermeyip odasındaki korunaklı bir kutunun içerisinde saklar. Fakat bir gün nasıl olduğunu bilmeden tüm mektuplar sahiplerine ulaşır ve işler tamamen karışır. Bu noktadan sonra Lara Jean’ın hayatı geri dönülemez biçimde değişir. En iyi Netflix gençlik filmlerinden biri olan To All The Boy’s I’ve Loved Before, bence ölmeden önce mutlaka izlenmesi gereken yapımlar arasında yer alıyor!