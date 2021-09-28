Genco Erkal: Dördüncü doz aşımı da oldum

Koronavirüs ile mücadele devam ederken, ünlü isimlerden vatandaşların aşı olmaları için destek mesajları geliyor. 83 yaşındaki Genco Erkal da dördüncü doz aşısını olduğunu duyurdu.

"HERKESE ŞİDDETLE ÖNERİYORUM"

O anları Twitter hesabından paylaşan Erkal, "Dördüncü doz aşımı da vuruldum bugün; iki Sinovac, iki Biontech." ifadelerini kullandı.

Dördüncü doz aşımı da vuruldum bugün. 2 Sinovac, 2 Biontech. Herkese şiddetle öneriyorum. Artık gönül rahatlığıyla metroya binebilirim. Sinemaya, tiyatroya gidebilir, yurt dışına çıkabilirim. pic.twitter.com/vD6BH9CQCZ — GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) September 26, 2021



