Genco Erkal: Dördüncü doz aşımı da oldum

Koronavirüs ile mücadele devam ederken, ünlü isimlerden vatandaşların aşı olmaları için destek mesajları geliyor. 83 yaşındaki Genco Erkal da dördüncü doz aşısını olduğunu duyurdu.
O anları Twitter hesabından paylaşan Erkal, "Dördüncü doz aşımı da vuruldum bugün; iki Sinovac, iki Biontech." ifadelerini kullandı.
Dördüncü doz aşımı da vuruldum bugün. 2 Sinovac, 2 Biontech. Herkese şiddetle öneriyorum. Artık gönül rahatlığıyla metroya binebilirim. Sinemaya, tiyatroya gidebilir, yurt dışına çıkabilirim. pic.twitter.com/vD6BH9CQCZ— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) September 26, 2021
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