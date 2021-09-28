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Genco Erkal: Dördüncü doz aşımı da oldum

28.09.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genco Erkal, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı dördüncü doz aşısını yaptırarak önlem aldı. Usta tiyatrocu, "Herkese şiddetle öneriyorum" dedi.

Genco Erkal: Dördüncü doz aşımı da oldum

Koronavirüs ile mücadele devam ederken, ünlü isimlerden vatandaşların aşı olmaları için destek mesajları geliyor. 83 yaşındaki Genco Erkal da dördüncü doz aşısını olduğunu duyurdu.

"HERKESE ŞİDDETLE ÖNERİYORUM"

O anları Twitter hesabından paylaşan Erkal, "Dördüncü doz aşımı da vuruldum bugün; iki Sinovac, iki Biontech." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Genco Erkal koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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