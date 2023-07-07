Genel Başkan Danışmanlığına atandığını açıklamıştı, CHP yalanladı! Gökşen Anıl Ulukuş "En az 4 kez sordum" deyip Kılıçdaroğlu'nun yanıtını paylaştı: Bu tavır yakışmıyor

Gökşen Anıl Ulukuş'un 4 Temmuz'da yaptığı açıklamanın sosyal medyada yayılmasının ardından CHP'den bugün gelen açıklamada Ulukuş'un duyurduğu gelişme yalanlandı. Ulukuş CHP'nin açıklaması üzerine yeni paylaşım yaptı. "Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! “Gerçeği yansıtmıyor” şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP’ye yakışmıyor" sözleriyle tepki gösteren Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nun kendisine verdiğini öne sürdüğü yanıtı da paylaştı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TAKDİR VE TENSİPLERİYLE..."

Gökşen Anıl Ulukuş 4 Temmuz tarihinde yaptığı Twitter paylaşımında "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

CHP: BAŞKA DANIŞMAN ATANMADI

CHP'den bugün yapılan bilgilendirmede ise "Çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'danışman atamaları' yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup ilgili tarihten sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

"KILIÇDAROĞLU'NA 4 KERE SORDUM, BANA DEDİ Kİ..."

CHP'nin bugünkü açıklaması üzerine yaptığı yeni paylaşımda Ulukuş, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Sayın Genel Başkan’a danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere “Ben hâlâ danışman mıyım?” diye sordum. Her seferinde “burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et.” cevabını aldım. Kaldı ki ilk açıklamayı yaptığım gün yine konuştuk. Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! “Gerçeği yansıtmıyor” şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP’ye yakışmıyor.

CHP'YE TEPKİ GÖSTERDİ

“Kılıçdaroğlu gidici, bir bahaneyle eleştirelim de yeni yönetimde yerimiz olsun.” Zihniyetindeki bazı kişiler beni CHP’li olmamakla itham ettiler. Onlar için ben aşırı sağcı olurken, CHP’nin altı okuyla problemi olanlar CHP’li oluyor. Aşırı sağcılık diye itham ettiğiniz düşünce CHP’nin kurucu iradesidir.

Türk Milliyetçisi arkadaşlarıma da sitemim var. CHP’yi Milliyetçilikten uzaklaşmakla suçluyorsunuz. Ancak CHP’de biri “Çok Milliyetçi” olmakla suçlandığında onun meze olmasını seyrediyorsunuz.

Son olarak, Atatürk’ün başlattığı Türk Devrimini sürdürme irademiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak kalması için olan mücadele azmimiz azalmayacaktır."