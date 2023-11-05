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Genel başkanlığı kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan veda mesajı: Bugüne kadar onurla taşıdım

05.11.2023 03:27 | Son Güncelleme:
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CHP'de genel başkanlık seçimi ertesi güne taşındı ve hareretli geçen kurultayın ardından partinin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Genel başkanlığı kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan veda mesajı: Bugüne kadar onurla taşıdım

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi. Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.

Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN VEDA MESAJI

CHP'de yeni dönem resmen başladı. Özgür Özel'in genel başkanlığının ilan edilmesinin hemen ardından Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum."


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