Genel seçim sonrası ittifak bozulmuştu... İYİ Parti ve CHP'li vekiller arasında 'Siz olmasaydınız kazanırdık' tartışması! 'CHP çalışmadı dersem...'

CHP'nın eski Eskişehir vekili Gaye Usluer, Sözcü TV'deki yayında yerel seçimleri değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. 'İYİ Parti desteğiyle 11 ilin alındığı konuşuluyor fakat örneğin Balıkesir'de de İYİ Parti bizim adayımız tek başına girsin dediği için CHP ve İYİ Parti orada kazanamadı. Bizim anketlerimizde net bir şekilde adayımız kazanıyordu' dedi.

'SÖYLEDİKLERİNİZ GERÇEK DEĞİL! CHP ÇALIŞMADI DERSEM...'

Bu duruma sinirlenen İYİ Parti Balıkesir vekili Turhan Çömez, 'Bakın Gaye Hanım ben Balıkesirliyim. Balıkesir siyasetini de gayet iyi biliyorum. Söyledikleriniz gerçek değil. O zaman ben de CHP teşkilatları çalışmadı dersem başka bir polemik ortaya koymuş olurum...'

'ANKETLERDE ÖNDEYDİK' DEYİNCE KILIÇDAROĞLU ÖRNEĞİNİ VERDİ

Genel seçim öncesi aday belirleme noktasında Kılıçdaroğlu - İmamoğlu - Yavaş üçgenine de gönderme yapan Turhan Çömez, 'Gaye Hanım, bizim anketlerimize göre Balıkesir'de CHP'nin adayı kazanıyor diyorsunuz. O zaman şöyle de bir şey var, yine sizin anketlerinize göre genel seçimi de %60 oyla Kılıçdaroğlu kazanıyordu! Sonuç ne oldu?' ifadelerini kullandı.

