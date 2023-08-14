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  4. Genel seçim sonrası ittifak bozulmuştu... İYİ Parti ve CHP'li vekiller arasında 'Siz olmasaydınız kazanırdık' tartışması! 'CHP çalışmadı dersem...'

Genel seçim sonrası ittifak bozulmuştu... İYİ Parti ve CHP'li vekiller arasında 'Siz olmasaydınız kazanırdık' tartışması! 'CHP çalışmadı dersem...'

14.08.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk siyaseti iki seçimi geride bıraktı. Seçim Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle noktalandıktan sonra CHP ile İYİ Parti arasındaki tartışmalar daha da alevlendi. Yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağı tartışılırken CHP'li Gaye Usluer ile İYİ Partili Turhan Çömez canlı yayında tartıştı.

Genel seçim sonrası ittifak bozulmuştu... İYİ Parti ve CHP'li vekiller arasında 'Siz olmasaydınız kazanırdık' tartışması! 'CHP çalışmadı dersem...'

CHP'nın eski Eskişehir vekili Gaye Usluer, Sözcü TV'deki yayında yerel seçimleri değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. 'İYİ Parti desteğiyle 11 ilin alındığı konuşuluyor fakat örneğin Balıkesir'de de İYİ Parti bizim adayımız tek başına girsin dediği için CHP ve İYİ Parti orada kazanamadı. Bizim anketlerimizde net bir şekilde adayımız kazanıyordu' dedi.

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'SÖYLEDİKLERİNİZ GERÇEK DEĞİL! CHP ÇALIŞMADI DERSEM...'

Bu duruma sinirlenen İYİ Parti Balıkesir vekili Turhan Çömez, 'Bakın Gaye Hanım ben Balıkesirliyim. Balıkesir siyasetini de gayet iyi biliyorum. Söyledikleriniz gerçek değil. O zaman ben de CHP teşkilatları çalışmadı dersem başka bir polemik ortaya koymuş olurum...'

Ekran Alıntısı

'ANKETLERDE ÖNDEYDİK' DEYİNCE KILIÇDAROĞLU ÖRNEĞİNİ VERDİ

Genel seçim öncesi aday belirleme noktasında Kılıçdaroğlu - İmamoğlu - Yavaş üçgenine de gönderme yapan Turhan Çömez, 'Gaye Hanım, bizim anketlerimize göre Balıkesir'de CHP'nin adayı kazanıyor diyorsunuz. O zaman şöyle de bir şey var, yine sizin anketlerinize göre genel seçimi de %60 oyla Kılıçdaroğlu kazanıyordu! Sonuç ne oldu?' ifadelerini kullandı.

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CHP İYİ Parti

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