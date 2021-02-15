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Geniş Aile Komşu Kızı konusu nedir? Geniş Aile Komşu Kızı filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Geniş Aile Komşu Kızı filmi nerede çekildi?

Seray Üstün Seray Üstün 15.02.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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Geniş Aile Komşu Kızı konusu nedir? Geniş Aile Komşu Kızı filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Geniş Aile Komşu Kızı filmi nerede çekildi?

Cüneyt İnay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Geniş Aile Komuşu Kızı filmi 2 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girmiştir. Senaryosu ise Cüneyt İnay’ın üstlendiği Geniş Aile Komşu Kızı başrollerinde Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer ve Emre Altuğ paylaştı.

Romantik komedi türündeki yapım aslında Kanal D ekranlarına gelen Geniş Aile dizisinin fenomen haline dönüşmesinden sonra sinema filmi olarak seyircisinin beğenisine sunuldu. Peki Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu nedir? Geniş Aile Komşu Kızı oyuncu kadrosunda kimler var? Detayları haberimizde sizler için derledik...

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI KONUSU

OYUNCU

2019 yapımı olan filmşn konusunu dışarıdan sorunlu bir birey olarak algılanan ancak şahsına münhasır özellikleriyle herkesin sevgilisini kazanan Cevahir’in hayatı oluşturur. Cevahir ve onun en yakın arkadaşı Ulvi hayatlarını bir türlü yoluna koyamaz. Bu bitirim ikili bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya karar verirler. Kendilerini beladan uzak tutmaya çalışan Cevahir ve Ulvi'nin yolu bir gün Cevahir'in bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zor bir durumda olan Zeynep, başındaki dertten kurtulabilmek için Cevahir ve Ulvi'den yardım istemeye karar verir. Zeynep, abisi Katip'in vasiyetini üzerine Nebil'le evlenmek zorundadır. Zeynep bu evliliğin gerçekleşmesini istemese de evliliğin iptal olmasının tek yolu Nebil'in evlenmekten vazgeçmesidir. Zeynep'e yardım etmeye karar veren Cevahir ve Ulvi, Muazzez ve Kütük'ün de yardımı ile Nebil'i Zeynep'ten soğutmak için türlü oyunlar oynar. Çok geçmeden amaçlarına ulaşan Cevahir ve Ulvi artık her şeyin yoluna girdiğini düşünür. Ancak Nebil, onları türlü belaların içine sürükleyecektir.

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI OYUNCULARI

  • Ufuk Özkan ( Cevahir Kirişçi - Ceva)
  • Bülent Çolak (Ulvi)
  • Rojda Demirer (Zeynep)
  • Emre Altuğ (Nebil)
  • Mine Teber (Muazzez)
  • Tolga Canbeyli (Kütük)
  • Tuğçe Karabayır (Cevriye)

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI NEREDE ÇEKİLDİ?

SEMT

2019 yılında çekilen ve başrollerinde Bülent Çolak ve Ufuk Özkan'ın oynadığı komedi filmi Geniş Aile Komşu Kızı, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Boyacıköy semtinde çekildi.

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