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  4. Geniş Aile'nin Zekai'si Bora Akkaş baba oldu! Fenomen Oben Alkan doğum yaptı

Geniş Aile'nin Zekai'si Bora Akkaş baba oldu! Fenomen Oben Alkan doğum yaptı

06.08.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Zekai karakteriyle hafızalara kazınan Bora Akkaş ikinci kez evlenmişti. Fenomen Oben Alkan ile evli olan Akkaş baba oldu.

Üç Kuruş, Ayak İşleri, Yeşilçam ve Geniş Aile gibi yapımlarla tanınan oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile şubat ayında evlenmişti. Alkan ile İtalya'nın Milano şehrinde evlenen Akkaş herkesi şaşırtmıştı.

Çiften kısa süre sonra ise bebek müjdesi gelmişti. Fenomen Oben Alkan hamile odluğunu duyurduktan sonra karnı burnunda pozlarıyla gündeme geliyordu.

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Bora Akkaş ile Oben Alkan çiftinin bebekleri bu sabah Maslak Acıbadem Hastanesi’nde dünyaya geldi.

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Çift 10.36’da normal doğumla dünyaya gelen kızlarına Suzan adını verdi. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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