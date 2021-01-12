George Clooney ile Amal Clooney boşanıyor mu?

Hollywood'un en çok kazanan oyuncularından 59 yaşındaki George Clooney ile avukat eşi Amal Clooney'nin boşanacağı öne sürüldü. Life&Style dergisinin kapağına taşıdığı iddiaya göre; 2014'ten beri evli olan ve ikiz çocukları bulunan çift bu kez evliliklerini bitirme kararı aldı.

Çiftin arasındaki son kriz çocuklarının hangi ülkede eğitim alacağı sorusu üzerine çıktı. George Clooney çocukların Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim almasını isterken; Amal Clooney Alamuddin, İngiltere’de eğitim görmelerini istedi. İkilinin aralarındaki tartışma büyüyünce, çift ilişkilerinde yolun sona gelerek boşanma kararı aldı. İddialardan sonra, taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

İLK DEDİKODU DEĞİL

Çift hakkında iki yıl önce de boşanma dedikodusu çıkmıştı. George Clooney ile anlaşamayan Amal, ikiz bebekleri Ella ve Alexander’ı da alarak İtalya’nın Sardinya adasında satın aldıkları yeni villaya taşınmış ve çocukları da eşine göstermediği öne sürülmüştü.



Amal'ın, Clooney’e "Eğer çocukları görmek istiyorsan malikanede değil, müştemilatta kalabilirsin" dediğine ilişkin iddialar basına yansımıştı.

George Clooney’in danışmanı, HollywoodLife’a yaptığı açıklamada, “Hikaye tamamen uydurma. Herkes rahat bir nefes alabilir. George ve Amal, evlendikten sonra da hala birbirine aşık” ifadelerini kullanarak söylentilerin gerçek dışı olduğunu dile getirmişti.



