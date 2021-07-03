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Georgia Fowler: Vücudumun değişmesini seviyorum

03.07.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bebeğine hamile olan Georgia Fowler, “Çok şanslı bir gebelik dönemi geçiriyorum ve vücudumun değişmesini izlemeyi seviyorum. İçimde minik bir melek büyüyor” dedi.

Georgia Fowler: Vücudumun değişmesini seviyorum

Georgia Fowler, Instagram’dan hayranlarının sorularını yanıtladı. Sağlıklı atıştırmalıkları, balık ve büyük salataları sevdiğini belirten model, “Haftada 1-2 kez kendimi ödüllendiriyorum. Bu da ya bir çikolata oluyor ya da bisküvi” ifadelerini kullandı.

İlk bebeğine hamile olan 29 yaşındaki Yeni Zelandalı oyuncu/model, hamilelik süreciyle ilgili konuştu.

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Çok şanslı bir gebelik dönemi geçirdiğini söyleyen Fowler "Vücudumun değişmesini izlemeyi seviyorum. İçimde minik bir melek büyüyor" dedi.

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Güçlü bir beden için pilates yaptığını belirten Georgia Fowler, hayatının en büyük değişikliği için zihinsel olarak da hazırlandığını ve şimdiden çok heyecanlı oldugunu itiraf etti.

Bebek için alışveriş yapıp yapmadığı sorulan Fowler, “Bebek arabası, mama sandalyesi gibi büyük ihtiyaçları şimdiden aldım” dedi ve ekledi: “Kendim için de lüks ama ikinci el sitelerden alışveriş yapmayı seviyorum.”

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