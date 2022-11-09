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Gerard Pique ile Shakira'dan 12 saatlik görüşme

09.11.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma aşamasındaki Kolombiyalı şarkıcı Shakira ve İspanyol futbolcu Pique 12 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda Shakira'nın çocuklarla birlikte ABD'ye taşınması üzerine anlaşıldı.

Gerard Pique ile Shakira'dan 12 saatlik görüşme

Ayrılık kararı alan Kolombiyalı şarkıcı Shakira ve İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin, anlaşma sağlamak için avukatları ile birlikte 12 saat süren bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Görüşmede taraflar, Shakira'nın çiftin 9 ve 7 yaşındaki 2 oğluyla birlikte 2023'ün başında ABD Miami'ye taşınması üzerinde anlaştı.

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Tarafların nafaka ya da tazminat ödeyip ödemeyeceği ve mal paylaşımı hakkında ise bir açıklama yapılmadı.
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"ÇOCUKLARIMI KORUMAYA ÇALIŞIYORUM"

Shakira daha önce yaptığı bir açıklamada, "Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç. Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Bu benim hayattaki bir numaralı görevim. Tabii okuldaki arkadaşlarından bir şeyler duyuyorlar. Bu onları ister istemez etkiliyor” demişti.

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Shakira

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