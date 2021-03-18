Gerçek isimleri çok az kişi tarafından bilinen ünlüler!

Konu ünlüler olduğunda başta hayranları olmak üzere pek çok kişi tarafından yakından takip edilirler. Işıltı sanat dünyasının sevilen isimleri kariyerlerini ilerletmek için sahne isimlerini kullanmayı tercih etmiştir. Bu isimler hem akıllarda daha kalıcı olmalarını sağlarken hem de iş yaşamlarıyla özel hayatlarını ayırmalarına olanak veriyor. Tabii sahne adıyla tanıdığımız kişilerin gerçek adını öğrenmek, minik bir şok etkisi yaratabiliyor! Gerçek isimleri çok az kişi tarafından bilinen ünlü ve başarılı kadınları sizler için araştırdık.

MILLA JOVOVICH- MILLICA BOGDANOVNA JOVONICH

Kendisi gerçek adını kısaltarak yalnızca Milla’yı kullanmaya başladı. Karadağ kökenli babasının soyadını ise korumayı tercih etti.

MICHELE MERCIER- JOCELYNE YVONNE RENEE

Yapımcılar, kendisinin gerçek adını oldukça uzun ve demode buldu. Bunun üzerine Jocelyne, 5 yaşında tifodan ölen küçük kız kardeşi Michele’in adını aldı.

CATHERINE DENEUVE- CATHERINE FABIENNE DORLEAC

Ablasıyla aynı dönemlerde yıldızı parlayan Catherine, annesinin kızlık soyadını sahne adında kullanmaya karar verdi. Böylelikle ablasıyla karıştırılmayacaktı.

GRETA GARBO- GRETA LOVISA GUSTAFSSON

Gerçek isminde hem annesinin hem de babasının soyadını taşıyan Greta, sahne adı olarak Greta Garbo’yu kullanmayı tercih ediyordu.