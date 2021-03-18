Gerçek isimleri çok az kişi tarafından bilinen ünlüler!

Konu ünlüler olduğunda başta hayranları olmak üzere pek çok kişi tarafından yakından takip edilirler. Işıltı sanat dünyasının sevilen isimleri kariyerlerini ilerletmek için sahne isimlerini kullanmayı tercih etmiştir. Bu isimler hem akıllarda daha kalıcı olmalarını sağlarken hem de iş yaşamlarıyla özel hayatlarını ayırmalarına olanak veriyor. Tabii sahne adıyla tanıdığımız kişilerin gerçek adını öğrenmek, minik bir şok etkisi yaratabiliyor! Gerçek isimleri çok az kişi tarafından bilinen ünlü ve başarılı kadınları sizler için araştırdık.
Kendisi gerçek adını kısaltarak yalnızca Milla’yı kullanmaya başladı. Karadağ kökenli babasının soyadını ise korumayı tercih etti.
Yapımcılar, kendisinin gerçek adını oldukça uzun ve demode buldu. Bunun üzerine Jocelyne, 5 yaşında tifodan ölen küçük kız kardeşi Michele’in adını aldı.
Ablasıyla aynı dönemlerde yıldızı parlayan Catherine, annesinin kızlık soyadını sahne adında kullanmaya karar verdi. Böylelikle ablasıyla karıştırılmayacaktı.
Gerçek isminde hem annesinin hem de babasının soyadını taşıyan Greta, sahne adı olarak Greta Garbo’yu kullanmayı tercih ediyordu.
2019 yılında kendisinden 16 yaş küçük Tom Kaulitz ile evlenen Heidi Klum, adını Heidi Kaulitz olarak değiştirdi.
2012 yılında Justin Timberlake ile evlenen Jessica Biel, soyadını Timberlake olarak değiştirdi ve evliliğinden bu yana tüm resmi belgelerde Timberlake soyadını kullanıyor.
The Perishers isimli çizgi romandaki karakterlerden birine benzediği için ailesi ona Maisie demeyi tercih ediyor. Kendisi de bu adı benimsemiş olacak ki Margaret yerine Maisie’yi kullanıyor.
Kendisinin isim geçmişi aslında oldukça karışık. Babasının onları terk etmesi üzerine büyükannesinin adını alan ünlü oyuncu, ilerleyen yıllarda Betty ismini daha yüksek tonlu olan Lauren ismiyle değiştirdi. Betty Joan Perske yerine Lauren Bacall’ı kullanmaya başladı.
2014 yılında futbolcu Eric Johnson ile evlenen Jessica Simpson, kocasının soyadını alarak Jessica Ann Johnson oldu.
2008 yılında babasını kaybeden Lily James, Lily Thomson adında bir aktris olduğu için sahne adı olarak babasının ilk adını kullanmaya karar verdi.
Game of Thrones’un başarılı oyuncusu Sophie Turner, Amerikalı müzisyen Joe Jonas ile evlendikten sonra Sophie Belinda Jonas ismini kullanmaya başladı.
Güzeller güzeli Audrey Hepburn’un gerçek adı Audrey Kathleen Ruston. Aslen Ruston soyadıyla doğmuş olmasına rağmen babası, İskoç Kraliçesi Mary’nin üçüncü kocası James Hepburn’un soyundan geldiklerine inanıyordu. Bunun üzerine soyadlarını Hepburn-Ruston olarak değiştirdiler. İlerleyen yıllarda Audrey, Ruston’dan vazgeçerek yalnızca Hepburn’u kullanmaya başladı.
Hem annesinin hem de babasının soyadını taşıyan Billie Ellish, sahne adı olarak yalnızca Ellish’i kullanmayı tercih ediyor.
Rock müziğin sevilen isimleri arasında gösterilen başarılı sanatçı yıllar boyunca yalnızca adını kullandı. Teoman’ın gerçek ismi ise Fazlı Teoman Yakupoğlu’dur.
Minik Serçe lakabıyla tanınan pop müziğin yaşayan efsanesi Sezen Aksu’nun gerçek adı ise kayıtlarda Fatma Sezen Yıldırım olarak geçer.
Yeşilçam’ın usta ismi Şener Şen’in asıl adı ise Ali Haydar Şen olarak bilinir.
Yeşilçam’da aksiyon filmlerinin bir numaralı ismi olan Cüneyt Arkın’ın gerçek ismi Fahrettin Cüreklibatır’dır. Yapımcıların önerisiyle efsane oyuncu Cüneyt Arkın adını kullanmaya başlamıştır.
Oryantal dansın aranılan ismi Asena’nın gerçek adı ise Onur Çakmak’tır. Ünlü sanatçı sahne adı olarak uzun yıllar boyunca Asena’yı kullanmayı tercih etmiştir.
Kadırgalı Seda Sayan’ın nüfus kayıtlarında geçen asıl ismi Aysel Gülaçar’dır. Seda Sayan olarak bilinen ünlü sanatçı katıldığı programlarda gerçek adının Aysel olduğunu defalarca kez dile getirmiştir.
Yugoslav kökenli olan ünlü sanatçının gerçek adı Liz Remka Rebronja’dır. Yeşilçam filmlerinde rol almaya başlamasından hemen öncesinde kendisine uygun görülen Banu Alkan ismini kabul etmiştir.
Ünlü şarkıcı Doğuş’un gerçek adı ise Orhan Baltacı olarak bilinir. Başarılı isim müzik dünyasına ise Doğuş adıyla giriş yapmıştır.
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