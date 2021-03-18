Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Gerçek isimleri çok az kişi tarafından bilinen ünlüler!

Gerçek isimleri çok az kişi tarafından bilinen ünlüler!

Seray Üstün Seray Üstün 18.03.2021 09:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gerçek isimleri çok az kişi tarafından bilinen ünlüler!

Hepimizin yakından tanıdığı bu ünlülerin gerçek adını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız! İşte gerçek isimleri çok az kişi tarafından bilinen ünlüler...

Konu ünlüler olduğunda başta hayranları olmak üzere pek çok kişi tarafından yakından takip edilirler. Işıltı sanat dünyasının sevilen isimleri kariyerlerini ilerletmek için sahne isimlerini kullanmayı tercih etmiştir. Bu isimler hem akıllarda daha kalıcı olmalarını sağlarken hem de iş yaşamlarıyla özel hayatlarını ayırmalarına olanak veriyor. Tabii sahne adıyla tanıdığımız kişilerin gerçek adını öğrenmek, minik bir şok etkisi yaratabiliyor! Gerçek isimleri çok az kişi tarafından bilinen ünlü ve başarılı kadınları sizler için araştırdık.

MILLA JOVOVICH- MILLICA BOGDANOVNA JOVONICH

MILLA

Kendisi gerçek adını kısaltarak yalnızca Milla’yı kullanmaya başladı. Karadağ kökenli babasının soyadını ise korumayı tercih etti.

MICHELE MERCIER- JOCELYNE YVONNE RENEE

MICHELE

Yapımcılar, kendisinin gerçek adını oldukça uzun ve demode buldu. Bunun üzerine Jocelyne, 5 yaşında tifodan ölen küçük kız kardeşi Michele’in adını aldı.

CATHERINE DENEUVE- CATHERINE FABIENNE DORLEAC

CATHERINE

Ablasıyla aynı dönemlerde yıldızı parlayan Catherine, annesinin kızlık soyadını sahne adında kullanmaya karar verdi. Böylelikle ablasıyla karıştırılmayacaktı.

GRETA GARBO- GRETA LOVISA GUSTAFSSON

GRETA

Gerçek isminde hem annesinin hem de babasının soyadını taşıyan Greta, sahne adı olarak Greta Garbo’yu kullanmayı tercih ediyordu.

HEIDI KLUM- HEIDI KAULITZ

HEIDI

2019 yılında kendisinden 16 yaş küçük Tom Kaulitz ile evlenen Heidi Klum, adını Heidi Kaulitz olarak değiştirdi.

Öz babasının asitli saldırısına uğradıktan sonra yüzünü kaybeden Anmol Rodriguez, sosyal medyada fenomen olduÖz babasının asitli saldırısına uğradıktan sonra yüzünü kaybeden Anmol Rodriguez, sosyal medyada fenomen oldu

JESSICA BIEL- JESSICA CLAIRE TIMBERLAKE

JESSICA

2012 yılında Justin Timberlake ile evlenen Jessica Biel, soyadını Timberlake olarak değiştirdi ve evliliğinden bu yana tüm resmi belgelerde Timberlake soyadını kullanıyor.

MAISIE WILLIAMS- MARGARET CONSTANCE WILLIAMS

MAISIE

The Perishers isimli çizgi romandaki karakterlerden birine benzediği için ailesi ona Maisie demeyi tercih ediyor. Kendisi de bu adı benimsemiş olacak ki Margaret yerine Maisie’yi kullanıyor.

LAUREN BACALL- BETTY JOAN PERSKE

LAUREN

Kendisinin isim geçmişi aslında oldukça karışık. Babasının onları terk etmesi üzerine büyükannesinin adını alan ünlü oyuncu, ilerleyen yıllarda Betty ismini daha yüksek tonlu olan Lauren ismiyle değiştirdi. Betty Joan Perske yerine Lauren Bacall’ı kullanmaya başladı.

JESSICA SIMPSON- JESSICA ANN JOHNSON

SIMPSON

2014 yılında futbolcu Eric Johnson ile evlenen Jessica Simpson, kocasının soyadını alarak Jessica Ann Johnson oldu.

LILY JAMES- LILY CHLOE NINETTE THOMSON

LILY

2008 yılında babasını kaybeden Lily James, Lily Thomson adında bir aktris olduğu için sahne adı olarak babasının ilk adını kullanmaya karar verdi.

SOPHIE TURNER- SOPHIE BELINDA JONAS

SOPHIE

Game of Thrones’un başarılı oyuncusu Sophie Turner, Amerikalı müzisyen Joe Jonas ile evlendikten sonra Sophie Belinda Jonas ismini kullanmaya başladı.

Arka bahçesinde nükleer reaktör üreten ve bütün mahalleyi ürettiği radyoaktif etkisi altına alan gencin hikayesi: David Charles HahnArka bahçesinde nükleer reaktör üreten ve bütün mahalleyi ürettiği radyoaktif etkisi altına alan gencin hikayesi: David Charles Hahn

AUDREY HEPBURN- AUDREY KATHLEEN RUSTON

AUDREY

Güzeller güzeli Audrey Hepburn’un gerçek adı Audrey Kathleen Ruston. Aslen Ruston soyadıyla doğmuş olmasına rağmen babası, İskoç Kraliçesi Mary’nin üçüncü kocası James Hepburn’un soyundan geldiklerine inanıyordu. Bunun üzerine soyadlarını Hepburn-Ruston olarak değiştirdiler. İlerleyen yıllarda Audrey, Ruston’dan vazgeçerek yalnızca Hepburn’u kullanmaya başladı.

BILLIE EILISH- BILLIE EILISH PIRATE BAIRD O’CONNELL

BILLIE

Hem annesinin hem de babasının soyadını taşıyan Billie Ellish, sahne adı olarak yalnızca Ellish’i kullanmayı tercih ediyor.

TEOMAN- FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU

TEOMAN

Rock müziğin sevilen isimleri arasında gösterilen başarılı sanatçı yıllar boyunca yalnızca adını kullandı. Teoman’ın gerçek ismi ise Fazlı Teoman Yakupoğlu’dur.

SEZEN AKSU- FATMA SEZEN YILDIRIM

SEZEN ASKSU

Minik Serçe lakabıyla tanınan pop müziğin yaşayan efsanesi Sezen Aksu’nun gerçek adı ise kayıtlarda Fatma Sezen Yıldırım olarak geçer.

ŞENER ŞEN- ALİ HAYDAR ŞEN

ŞENER ŞEN

Yeşilçam’ın usta ismi Şener Şen’in asıl adı ise Ali Haydar Şen olarak bilinir.

Vücut parçaları adeta bir hazine gibi korunan tarihteki 10 önemli kişi!Vücut parçaları adeta bir hazine gibi korunan tarihteki 10 önemli kişi!

CÜNEYT ARKIN- FAHRETTİN CÜREKLİBATIR

CÜNEYT ARKIN

Yeşilçam’da aksiyon filmlerinin bir numaralı ismi olan Cüneyt Arkın’ın gerçek ismi Fahrettin Cüreklibatır’dır. Yapımcıların önerisiyle efsane oyuncu Cüneyt Arkın adını kullanmaya başlamıştır.

ASENA- ONUR ÇAKMAK

ASENA

Oryantal dansın aranılan ismi Asena’nın gerçek adı ise Onur Çakmak’tır. Ünlü sanatçı sahne adı olarak uzun yıllar boyunca Asena’yı kullanmayı tercih etmiştir.

SEDA SAYAN- AYSEL GÜLAÇAR

SEDA SAYAN

Kadırgalı Seda Sayan’ın nüfus kayıtlarında geçen asıl ismi Aysel Gülaçar’dır. Seda Sayan olarak bilinen ünlü sanatçı katıldığı programlarda gerçek adının Aysel olduğunu defalarca kez dile getirmiştir.

BANU ALKAN- LİZ REMKA REBRONJA

banu alkan

Yugoslav kökenli olan ünlü sanatçının gerçek adı Liz Remka Rebronja’dır. Yeşilçam filmlerinde rol almaya başlamasından hemen öncesinde kendisine uygun görülen Banu Alkan ismini kabul etmiştir.

DOĞUŞ- ORHAN BALTACI

DOĞUŞ

Ünlü şarkıcı Doğuş’un gerçek adı ise Orhan Baltacı olarak bilinir. Başarılı isim müzik dünyasına ise Doğuş adıyla giriş yapmıştır.

Moda dünyasını şoke eden bir cinayet: Ginanni Versace’yi kim ölürdü?Moda dünyasını şoke eden bir cinayet: Ginanni Versace’yi kim ölürdü?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'
O Ses Türkiye Rap'e nasıl başvuru yapılır?O Ses Türkiye Rap'e nasıl başvuru yapılır?
Rüyada diş sallanması ne demek, ne anlama gelir?Rüyada diş sallanması ne demek, ne anlama gelir?
Anahtar Kelimeler:
Banu Alkan Billie Eilish Cüneyt Arkın Heidi Klum Seda Sayan Şener Şen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Beş insanı kurtarmak için bir insanı öldürür müydünüz?

Beş insanı kurtarmak için bir insanı öldürür müydünüz?

Bollywood yıldızı gerçek sebebi sonunda açıkladı

Bollywood yıldızı gerçek sebebi sonunda açıkladı

Bu gizemli suç bilmecesini ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Bu gizemli suç bilmecesini ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Daha kolay uykuya dalmanın pratik yolları

Daha kolay uykuya dalmanın pratik yolları

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Arka bahçesinde nükleer reaktör üretti! Bütün mahalleyi etkiledi

Arka bahçesinde nükleer reaktör üretti! Bütün mahalleyi etkiledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Türküyü bir kez de bu hikayeden sonra dinleyin

Türküyü bir kez de bu hikayeden sonra dinleyin

İlginç ve talihsiz ölümleriyle uzun süre konuşulan ünlü isimler!

İlginç ve talihsiz ölümleriyle uzun süre konuşulan ünlü isimler!

Diğer Haberler

Survivor'da büyük derbi! Acun Medya ve yarışmacıların voleybol rövanşı

Survivor'da voleybol mücadelesi

O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye Rap'e nasıl başvuru yapılır?

O Ses Türkiye Rap'e nasıl başvuru yapılır?

Cineshort nedir? Cineshort ücretli mi?

Cineshort nedir?

Dedektif olmaya ne dersiniz? Bu gizemli suç bilmecesini ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Bu gizemli suç bilmecesini ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Gece yarısında uyandığınızda nasıl kolayca uykuya dalabilirsiniz?

Daha kolay uykuya dalmanın pratik yolları

Tren ikilemi: Beş insanın hayatını kurtarmak için bir insanı öldürür müydünüz?

Beş insanı kurtarmak için bir insanı öldürür müydünüz?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.