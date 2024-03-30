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  4. Gerilim bitmiyor... Survivor'a Yunus Emre ve Ogeday kavgası damga vurdu! "Sana buradan bir uçarım"

Gerilim bitmiyor... Survivor'a Yunus Emre ve Ogeday kavgası damga vurdu! "Sana buradan bir uçarım"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.03.2024 10:54
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Survivor'da tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümüyle olay olan Survivor'ın yeni bölüm tanıtımına Yunus Emre ve Ogeday'ın kavgası damga vurdu. Yunus Emre'nin sözlerine sinirlenen Ogeday "Hadi sarı papatya... Biraz güneşe doğru dön ki orana biraz besin al" dedi.

Gerilim bitmiyor... Survivor'a Yunus Emre ve Ogeday kavgası damga vurdu! "Sana buradan bir uçarım"

Survivor All Star 2024'te gerilim dinmiyor. Survivor gelmiş geçmiş en olaylı sezonlarından birini sürdürüyor.

Her an her yarışmacının birbirine girebildiği Survivor All Star'da bu kez Yunus Emre ve Ogeday arasında kavga yaşandı. Oyun esnasında başlayan kavga ada konseyinde de devam etti.

Oyun esnasında Ogeday, Yunus Emre'ye "Yanlış konuşuyorsun. Seni diskalifiye ettirmek istesek ettiririz. Sarıcığım..." dedi.

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Ogeday'a cevap veren Yunus Emre,"Nasıl ettirirsin mesela...Sana var ya buradan kimse tutmadan bir uçarım. Hiç dayak yemediğin çok belli oluyor" ifadelerini kullandı.

"SÖYLEDİĞİN ŞEYLERE DİKKAT ETMELİSİN"

Sözlü tartışma devam ettiren Ogeday, "Hadi sarı papatya... Biraz güneşe doğru dön ki orana biraz besin al" şeklinde yanıt verdi.

Oyun esnasında başlayan kavga ada konseyinde de devam etti. Tartışmanın sebebini anlatan Yunus Emre şunları ifade etti:

"Lastikler patlamış ben jantların üstünde gidiyorum. Jantlarda alev aldı haliyle... Alevlerin arasına Ogeday elini daldırdı. Ogeday, söylediğin şeylere dikkat etmelisin. "

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Yunus Emre'ye yanıt veren Ogeday şunları belirtti:

"Biz hiçbir şey söylemeyelim aman Yunus Emre parlamasın modunda mı, gezmeliyiz ben bunu anlamadım. Sen çok mu dikkat ediyorsun da 17 ceza aldın."

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