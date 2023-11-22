Gerzek Şaban konusu nedir, oyuncuları kimdir? Gerzek Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Gerzek Şaban filmi bu akşam Show TV'de yayınlanacak. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan Gerzek Şaban ilgiyle takip ediliyor. Filmin adı Gerzek Şaban olmasına rağmen film içinde Şaban diye bir film karakteri yoktur. Gerzek Şaban filminin detayları merak konusu oldu. İşte Gerzek Şaban filmi hakkında tüm detaylar...
Gerzek Şaban filmi, İstanbul Zekeriyaköy'de çekilmiştir. Film 1980 senesine ait.
Kemal Sunal'ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi), filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırdığı filmde, bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanır.
Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babasıdır. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışır.
Kemal Sunal - Osman / Seyfi
Yadigar Ejder - Kahveci Hamza
Rıza Pekkutsal - Rejisör Cemal
Nejat Gürçen - Hamdi
Reha Yurdakul - Mafya babası Abbas
Muhteşem Durukan - Konyakçı
Arap Celal - Arap Celal
Muharrem Gürses - Muharrem Amca
Ülkü Özen - Lale
Baki Tamer - Seyfi'nin Adamı
Kudret Karadağ - Seyfi'nin Adamı
Erdoğan Seren - Seyfi'nin Adamı
Hasan Ceylan